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С 1 декабря один из крупнейших маркетплейсов прекратит продажу некоторых товаров

17 ноября, 10:30
Wildberries закрывает продажу ряда товаров на своей площадке. Речь идет о БАДах и витаминах. По решению суда с 1 декабря размещать объявления о продаже этих категорий товаров на маркетплейсе запрещено.

Кроме перечисленных позиций, запрещено продавать сушеные мухоморы и иные продукты с содержанием этого ядовитого гриба, пишет INFOX.RU.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о случаях госпитализации граждан, которые приобрели мухоморы в онлайн-сервисах. Скорее всего, жертвам отравления в интернете попадалась дезинформация о безвредности этого гриба. То есть, в том числе, они пострадали и от ложной информации, распространяемой в сети.

Проверка Роспотребнадзора выявила в Wildberries запрещенные товары. Маркетплейс обязали до 1 декабря исключить их из ассортимента.

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