С 1 декабря один из крупнейших маркетплейсов прекратит продажу некоторых товаров

Кроме перечисленных позиций, запрещено продавать сушеные мухоморы и иные продукты с содержанием этого ядовитого гриба, пишет INFOX.RU.
Ранее в СМИ появлялись сообщения о случаях госпитализации граждан, которые приобрели мухоморы в онлайн-сервисах. Скорее всего, жертвам отравления в интернете попадалась дезинформация о безвредности этого гриба. То есть, в том числе, они пострадали и от ложной информации, распространяемой в сети.
Проверка Роспотребнадзора выявила в Wildberries запрещенные товары. Маркетплейс обязали до 1 декабря исключить их из ассортимента.