С 1 декабря один из крупнейших маркетплейсов прекратит продажу некоторых товаров

Ранее в СМИ появлялись сообщения о случаях госпитализации граждан, которые приобрели мухоморы в онлайн-сервисах. Скорее всего, жертвам отравления в интернете попадалась дезинформация о безвредности этого гриба. То есть, в том числе, они пострадали и от ложной информации, распространяемой в сети.