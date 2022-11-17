Школьника осудили в Ростовской области за фейк о подготовке нападений на школы

В октябре 2021 года в соцсети «ВКонтакте» появилось голосовое сообщение о готовящихся нападениях на образовательные учреждения. Речь шла об организациях в Каменске-Шахтинском и районе в целом.
На следующий день занятия приостановили и в зданиях провели проверки. Взрывчатых веществ обнаружено не было.
Автором сообщения оказался 15-летний учащийся одной из школ. В отношении него возбудили уголовное дело.
Теперь Каменский районный суд приговорил обвиняемого к судебному штрафу. Это решение вступило в законную силу.
Добавим, что число «минирований» зданий в Ростове выросло вдвое за два месяца.