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Школьника осудили в Ростовской области за фейк о подготовке нападений на школы

Сегодня, 06:25
Фото: 1MI
Школьный класс
В Ростовской области огласили приговор подростку за ложное сообщение о подготовке терактов, сообщили в УФСБ по региону.

В октябре 2021 года в соцсети «ВКонтакте» появилось голосовое сообщение о готовящихся нападениях на образовательные учреждения. Речь шла об организациях в Каменске-Шахтинском и районе в целом.

На следующий день занятия приостановили и в зданиях провели проверки. Взрывчатых веществ обнаружено не было.

 

Ростовский журналист Дмитрий Дибров и его жена были в Стамбуле во время теракта
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Автором сообщения оказался 15-летний учащийся одной из школ. В отношении него возбудили уголовное дело.

Теперь Каменский районный суд приговорил обвиняемого к судебному штрафу. Это решение вступило в законную силу.

Добавим, что число «минирований» зданий в Ростове выросло вдвое за два месяца.

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