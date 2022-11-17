Напомним, в июле компания ростовского миллиардера Ивана Саввиди ООО “Агроком Холдинг” направила иск в Арбитражный суд Ростовской области. Общая сумма требований компании превышала миллиард рублей, однако подробности спора были неизвестны.
Позднее в опубликованном определении было указано, что с ООО “Завод Первомайский” хотят взыскать задолженность по трем договорам процентного займа, которые заключили в 2018 и 2019 году. Помимо основной суммы займов с завода пытаются взыскать проценты и неустойку.
Также в качестве третьих лиц к судебным разбирательствам привлекли
ООО Торговый дом "КВС" и ООО "КВС”, обе компании, согласно сервису Basis.Myseldon, находятся в процессе ликвидации из-за банкротства и занимались производством и продажей алкоголя.
Первое заседание должно было состояться в октябре, но его отложили на 5 декабря, чтобы, по данным протокола, предоставить истцу и ответчику время для ознакомления с заявлением о процессуальном правопреемстве.
Ранее миллиардер Иван Саввиди продолжил судиться за участок земли под ресторан на левом берегу Дона.