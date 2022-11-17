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Трое из пяти арестованных в Египте российских моряков вылетят в Россию

Сегодня, 14:25
17 ноября трое арестованных в Александрии российских моряков прилетят в Москву. В Египте остаются капитан и старпом.

Напомним, 14 ноября появилась информация об аресте экипажа судна Soya, в котором были российские моряки. Экипаж подозревают в перевозке препарата “Трамадол”, пишет газета “Известия”.

4 ноября во время разгрузки в одном из контейнеров египетские таможенники нашли болеутоляющее. “Трамадол” в Египте запрещён. Позже был арестован капитан судна и два члена экипажа.

В генконсульстве России в Александрии сообщили, что с ситуацией ознакомлены и занимаются проблемами пяти арестованных россиян. Также дипломаты отметили, что запросили разрешение на посещение моряков и что их состояние не вызывает опасений.

 

#Светлана Павлова
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