Трое из пяти арестованных в Египте российских моряков вылетят в Россию

Напомним, 14 ноября появилась информация об аресте экипажа судна Soya, в котором были российские моряки. Экипаж подозревают в перевозке препарата “Трамадол”, пишет газета “Известия”.
4 ноября во время разгрузки в одном из контейнеров египетские таможенники нашли болеутоляющее. “Трамадол” в Египте запрещён. Позже был арестован капитан судна и два члена экипажа.
В генконсульстве России в Александрии сообщили, что с ситуацией ознакомлены и занимаются проблемами пяти арестованных россиян. Также дипломаты отметили, что запросили разрешение на посещение моряков и что их состояние не вызывает опасений.