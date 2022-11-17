В управлении здравоохранения Ростова рассказали о самочувствии пострадавших в ДТП с автобусом № 47. В аварии, произошедшей накануне на РИИЖТе, травмы получили шесть человек, все они были госпитализированы.
Уточняется, что троих пострадавших уже отпустили домой. Среди них двое мужчин и одна девочка-подросток. Две пострадавшие женщины еще находятся под присмотром врачей в ГБСМП, также в Горбольнице № 1 наблюдают за состоянием другой девочки-подростка.
Напомним, ДТП с участием автобуса № 47 произошло вечером 16 ноября на улице Шеболдаева. Автобус снес металлические ограждения и влетел в подземный дорожный переход.