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Троих пострадавших в ДТП с автобусом у РИИЖТа в Ростове уже выписали из больницы

Сегодня, 07:25
Фото: УГИБДД РФ по Ростовской области
ДТП с автобус №47 в Ростове
В Ростове продолжают оказывать медицинскую помощь пострадавшим в серьезном ДТП с автобусом №47, отчитались в горздраве.

В управлении здравоохранения Ростова рассказали о самочувствии пострадавших в ДТП с автобусом № 47. В аварии, произошедшей накануне на РИИЖТе, травмы получили шесть человек, все они были госпитализированы.

Уточняется, что троих пострадавших уже отпустили домой. Среди них двое мужчин и одна девочка-подросток. Две пострадавшие женщины еще находятся под присмотром врачей в ГБСМП, также в Горбольнице № 1 наблюдают за состоянием другой девочки-подростка.

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﻿Напомним, ДТП с участием автобуса № 47 произошло вечером 16 ноября на улице Шеболдаева. Автобус снес металлические ограждения и влетел в подземный дорожный переход.

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