Уточняется, что троих пострадавших уже отпустили домой. Среди них двое мужчин и одна девочка-подросток. Две пострадавшие женщины еще находятся под присмотром врачей в ГБСМП, также в Горбольнице № 1 наблюдают за состоянием другой девочки-подростка.