Президент НСА Корней Биждов рассказал РБК, что аграрные хозяйства Ростовской области с начала года заявили в страховые компании убытки на 20 миллионов рублей. Чаще всего потери аграриев были связаны с погодными и природными явлениями: засухой, градом, продолжительными дождями, ураганным ветром и так далее.