rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

У природы есть плохая погода: аграрии Ростовской области сообщили о 20 млн убытков

Сегодня, 07:20
Фото: donland.ru
Уборка урожая в Ростовской области

Плохая погода принесла аграриям Ростовской области 20 миллионов убытков

С начала января по ноябрь текущего года аграрии Ростовской области заявили страховым компаниям убытков на 20 миллионов рублей, сообщил президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

Президент НСА Корней Биждов рассказал РБК, что аграрные хозяйства Ростовской области с начала года заявили в страховые компании убытки на 20 миллионов рублей. Чаще всего потери аграриев были связаны с погодными и природными явлениями: засухой, градом, продолжительными дождями, ураганным ветром и так далее.

Эксперт отмечает, что также сильное влияние на доходы аграриев оказали кризис и сопутствующая ему инфляция. При росте производственных затрат и низких ценах на зерно у аграриев пропадает мотивация возделывать зерновые культуры в будущем году.

Не перепутай: аграрии в Ростовской области выдавали баранов за коров
Узнать подробнее

Однако у отечественного АПК есть потенциал для развития своего производства вместо покинувших российских рынок зарубежных компаний. Доля российской и белорусской сельхозтехники в АПК оценивается на уровне 70%. Схожая ситуация наблюдается на отечественном рынке удобрений.

Ранее сообщалось, что из-за летних пожаров в Ростовской области уничтожено 415 гектаров с посевами зерна.

Читайте также:
Получат ли строители, ученые, артисты и аграрии в Ростовской области броньТоп-10 самых богатых аграриев Ростовской областиАграрии не могут обработать поля в Ростовской области из-за запрета на полеты
#Виктория Прутковская#Экономика#Новости#Ростовская область#Сельское хозяйство
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону до 22 ноября объявлено экстренное предупреждение из-за снегопадов
Сегодня, 11:07
Прокуратура начала проверку из-за ДТП с автобусом и шестью ранеными в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:30
«Нас травят»: жители Каменска-Шахтинского раскритиковали качество питьевой воды
Сегодня, 10:23
Школьника осудили в Ростовской области за фейк о подготовке нападений на школы
Сегодня, 09:25
«Тоже мне удивили»: ростовчане высказались о сомнительном мясе в детсадах
Сегодня, 08:56
Почти 60% трудящихся в Ростове не любят свою работу
Сегодня, 11:14