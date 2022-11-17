Президент НСА Корней Биждов рассказал РБК, что аграрные хозяйства Ростовской области с начала года заявили в страховые компании убытки на 20 миллионов рублей. Чаще всего потери аграриев были связаны с погодными и природными явлениями: засухой, градом, продолжительными дождями, ураганным ветром и так далее.
Эксперт отмечает, что также сильное влияние на доходы аграриев оказали кризис и сопутствующая ему инфляция. При росте производственных затрат и низких ценах на зерно у аграриев пропадает мотивация возделывать зерновые культуры в будущем году.
Однако у отечественного АПК есть потенциал для развития своего производства вместо покинувших российских рынок зарубежных компаний. Доля российской и белорусской сельхозтехники в АПК оценивается на уровне 70%. Схожая ситуация наблюдается на отечественном рынке удобрений.
Ранее сообщалось, что из-за летних пожаров в Ростовской области уничтожено 415 гектаров с посевами зерна.