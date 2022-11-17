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Урбанист Зайцев заявил, что вдоль берега Дона нельзя строить здания выше трех этажей

Сегодня, 15:42
Фото: rostov-gorod.ru
Набережная Дона в Ростове
Урбанист Артемий Зайцев прокомментировал предложение властей ограничить высоту зданий в зоне речного фасада, однако, по его мнению, здания при застройке набережной вдоль реки Дон не должны быть выше 12 метров, при этом стоит серьезно заняться озеленением территории. Об этом он сообщил RostovGazeta.

Напомним, что ростовские власти предложили ограничить застройку набережной вдоль реки Дон высотой 20 метров. Причем это требование затронет только коммерческую деловую зону. Соответствующая инициатива опубликована на портале «Активный ростовчанин».

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Территорию вдоль реки Дон могут перевести из коммерческо-деловой застройки в зону речного фасада РФ-2. Регламент устанавливает для административных зданий прибрежных территорий левого берега и Зеленого острова высоту до 20 метров и минимальное озеленение от нуля до 25%.

«На мой беглый взгляд, нельзя берег реки застраивать пятиэтажными зданиями и делать такой маленький процент озеленения», — делится мнением урбанист.

По мнению собеседника, минимальный процент озеленения надо устанавливать не менее 25%. «А высоту зданий — не более 12 метров. Три этажа хватит для строительства коммерческих объектов. При этом первая береговая линия Дона и Зелёного острова останутся зелёными», — убежден спикер.

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Мероприятие на набережной Ростова
Фото: rostov-gorod.ru

Для второй линии, считает урбанист, можно сделать высотность побольше. Тем более, что, по словам собеседника, увеличение этажности при отдалении от берега реки закреплено в градостроительных документах.

«Вопрос заключается в том, насколько высокая и зелёная должна быть первая линия. На мой взгляд, чем ниже и зеленее она будет, тем лучше для горожан», - резюмирует урбанист.

 

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