Ранее жители города жаловались, что из кранов пошла черная вода. Проведенные проверки показали, что в ней превышено содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана.
В данный момент воду нельзя использовать для питья и приготовления пищи. Но для технических целей она подойдет.
Из-за этого с 16 ноября ввели режим ЧС, а горожан попросили пользоваться только бутилированной водой. Для местных жителей организуют подвоз воды.
Ранее в Ростовской области возбудили уголовное дело из-за токсинов в воде из-под крана.