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В Каменске-Шахтинском из-за непригодной к питью воды ввели режим ЧС с 16 ноября

Сегодня, 06:26
Фото: 1MI
Палатка МЧС
В Каменске-Шахтинском ввели режим чрезвычайной ситуации из-за некачественной воды, сообщили в городской администрации.

Ранее жители города жаловались, что из кранов пошла черная вода. Проведенные проверки показали, что в ней превышено содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана.

В данный момент воду нельзя использовать для питья и приготовления пищи. Но для технических целей она подойдет.

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Из-за этого с 16 ноября ввели режим ЧС, а горожан попросили пользоваться только бутилированной водой. Для местных жителей организуют подвоз воды.

Ранее в Ростовской области возбудили уголовное дело из-за токсинов в воде из-под крана.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Вода
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