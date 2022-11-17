В Ростове хотят узаконить капремонт многоэтажек за счет взносов жильцов других домов

В документе прописана возможность ремонта зданий за счет средств, которые сдали жители других домов. По мнению главы МинЖКХ региона Сергея Сизикова, принятие законопроекта позволит усовершенствовать систему капремонта.
Также это повысит эффективность использования средств, которые вносят собственники квартир. На реализацию планов не потребуется дополнительного финансирования из бюджета.
Ранее появилась информация, что жильцам части аварийных домов в Ростовской области могут вернуть деньги за капремонт. Подробный материал читайте по ссылке.