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В Ростове хотят узаконить капремонт многоэтажек за счет взносов жильцов других домов

Сегодня, 13:33
Фото: donland.ru
Капремонт здания в Ростове
В Ростовской области рассмотрят законопроект о внесении изменений в правила капремонта многоквартирных домов, говорится в документах Заксобрания региона.

В документе прописана возможность ремонта зданий за счет средств, которые сдали жители других домов. По мнению главы МинЖКХ региона Сергея Сизикова, принятие законопроекта позволит усовершенствовать систему капремонта.

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Также это повысит эффективность использования средств, которые вносят собственники квартир. На реализацию планов не потребуется дополнительного финансирования из бюджета. 

Ранее появилась информация, что жильцам части аварийных домов в Ростовской области могут вернуть деньги за капремонт. Подробный материал читайте по ссылке

 

 

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#Ремонт#Капремонт#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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