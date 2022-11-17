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В Ростове иномарка влетела в автобус и снесла забор 17 ноября

Сегодня, 17:13
Фото: t.me/ugibddro
В Ростове на проспекте Сельмаш 18-летний водитель врезался во встречный автобус и снес металлическую ограду, об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

В четверг, 17 ноября, в 14.12 мск на проспекте Сельмаш, 8 в Ростове 18-летний водитель потерял контроль над управлением своим автомобилем и влетел в автобус № 54, курсирующий между Александровкой и микрорайоном Темерник, который ехал по встречной полосе. 

После этого Hyundai Accent по инерции въехал в металлический забор и снес его, после чего остановился. Оба водителя и 15 пассажиров автобуса не пострадали, а оба транспортных средства получили повреждения. 

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Теперь полиции предстоит выяснить все обстоятельства аварии. 

Ранее  прокуратура начала проверку из-за ДТП с автобусом, в котором пострадали шесть человек.

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