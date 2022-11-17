В четверг, 17 ноября, в 14.12 мск на проспекте Сельмаш, 8 в Ростове 18-летний водитель потерял контроль над управлением своим автомобилем и влетел в автобус № 54, курсирующий между Александровкой и микрорайоном Темерник, который ехал по встречной полосе.
После этого Hyundai Accent по инерции въехал в металлический забор и снес его, после чего остановился. Оба водителя и 15 пассажиров автобуса не пострадали, а оба транспортных средства получили повреждения.
Теперь полиции предстоит выяснить все обстоятельства аварии.
Ранее прокуратура начала проверку из-за ДТП с автобусом, в котором пострадали шесть человек.