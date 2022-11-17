rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Ростове-на-Дону в начале 2023 года начнется строительство новой трамвайной сети

Сегодня, 11:27
Фото: rostov-gorod.ru
Трамвай в Ростове
С начала следующего года в Ростове начнется строительство новой трамвайной ветки на Левенцовку, сообщил в своем Telegram-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В январе следующего года в Ростове начнется строительство новой трамвайной сети. Это решение согласовано властями города с представителями группы «Синара» на Московском транспортном форуме. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко уточнил, что уже в ближайшее время будет принято решение по концессионному соглашению.

Параллельно чиновники занимаются вопросом разработки документации по планировке территории для строительства трамвайной ветки в Западный микрорайон Ростова. Эти работы должны завершиться 27 декабря этого года.

Проект трамвайной сети в Ростове
Фото: rostov-gorod.ru
«Синара» вложит в модернизацию трамвайной сети Ростова 62 миллиарда рублей
Узнать подробнее

﻿Напомним, в рамках концессии компания «Синара» должна реконструировать и построить 103 километра трамвайных путей и два депо, закупить 61 новый вагон и отремонтировать 30 существующих.

Читайте также:
Мэрия Ростова отдала «Синаре» свыше 231,3 га земли под проектирование трамваяЛогвиненко опроверг заключение трамвайной концессии с «Синарой» в августеВ Ростове Синара подготовит проект трамвайной сети до середины января 2023 года
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Трамвай#Общественный транспорт#Городская среда#Строительство#Синара#Логвиненко#Алексей Логвиненко
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону до 22 ноября объявлено экстренное предупреждение из-за снегопадов
Сегодня, 11:07
Прокуратура начала проверку из-за ДТП с автобусом и шестью ранеными в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:30
«Нас травят»: жители Каменска-Шахтинского раскритиковали качество питьевой воды
Сегодня, 10:23
Школьника осудили в Ростовской области за фейк о подготовке нападений на школы
Сегодня, 09:25
«Тоже мне удивили»: ростовчане высказались о сомнительном мясе в детсадах
Сегодня, 08:56
Почти 60% трудящихся в Ростове не любят свою работу
Сегодня, 11:14