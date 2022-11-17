В Ростове-на-Дону в начале 2023 года начнется строительство новой трамвайной сети

В январе следующего года в Ростове начнется строительство новой трамвайной сети. Это решение согласовано властями города с представителями группы «Синара» на Московском транспортном форуме. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко уточнил, что уже в ближайшее время будет принято решение по концессионному соглашению.
Параллельно чиновники занимаются вопросом разработки документации по планировке территории для строительства трамвайной ветки в Западный микрорайон Ростова. Эти работы должны завершиться 27 декабря этого года.
Напомним, в рамках концессии компания «Синара» должна реконструировать и построить 103 километра трамвайных путей и два депо, закупить 61 новый вагон и отремонтировать 30 существующих.