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В Ростове на набережной продают здание бывшего завода «Красный Дон» за 75 млн рублей

Сегодня, 13:09
Фото: Яндекс.Карты
Заводоуправление завода «Красный Дон»
В Ростове на продажу выставили здание бывшего завода «Красный Дон», расположенного на улице Береговой рядом с Богатяновским спуском, сведения об этом появились на площадке объявлений «Авито».

Согласно тексту объявления, собственник продает здание площадью площадью более 1,3 тысячи квадратных метров по адресу улица Береговая, 67. Само здание в прошлом было заводоуправлением «Красного Дона». Оно находится в непосредственной близости от Богатяновского источника и набережной Ростова. Рядом со зданием оборудована парковка на 40 автомобилей. 

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Всего собственнику принадлежат помещения на трех этажах — со второго по четвертый. В объявлении указано, что здание подходит под все виды коммерческой деятельности — от сдачи помещений под офис до открытия ночного клуба или боулинга. Стоимость объекта составляет 75 миллионов рублей или 1,2 миллиона долларов. 

Ранее в Ростове выставили на продажу один из старейших кегельбанов города, разорившийся несколько лет назад.

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