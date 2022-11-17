Всего собственнику принадлежат помещения на трех этажах — со второго по четвертый. В объявлении указано, что здание подходит под все виды коммерческой деятельности — от сдачи помещений под офис до открытия ночного клуба или боулинга. Стоимость объекта составляет 75 миллионов рублей или 1,2 миллиона долларов.