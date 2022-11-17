Согласно тексту объявления, собственник продает здание площадью площадью более 1,3 тысячи квадратных метров по адресу улица Береговая, 67. Само здание в прошлом было заводоуправлением «Красного Дона». Оно находится в непосредственной близости от Богатяновского источника и набережной Ростова. Рядом со зданием оборудована парковка на 40 автомобилей.
Всего собственнику принадлежат помещения на трех этажах — со второго по четвертый. В объявлении указано, что здание подходит под все виды коммерческой деятельности — от сдачи помещений под офис до открытия ночного клуба или боулинга. Стоимость объекта составляет 75 миллионов рублей или 1,2 миллиона долларов.
Ранее в Ростове выставили на продажу один из старейших кегельбанов города, разорившийся несколько лет назад.