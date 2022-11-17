Так в конце рабочей недели 17–18 ноября в Ростове ожидаются дожди с мокрым снегом и гололедицей, которые дополнит и сильный ветер скоростью до 20 метров в секунду. Все это может привести к падению деревьев и обрыву проводов электропередачи, а потому население просят проявить повышенную бдительность и осторожность в условиях сохраняющейся непогоды.