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В Ростове жителей уносит ветром, пока власти модернизируют трамвайную сеть

Сегодня, 15:59
Фото: donland.ru
Снег в Ростове
В Ростове жителей уносит ураганным ветром, пока в городе принимают решение о строительстве новой трамвайной сети и прощаются с белым медвежонком Айкой.

На пути к прогрессу

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что уже в 2023 году в городе стартует строительство новой трамвайной ветви, которая соедини Левенцовский район с центром города. 

Работы начнут в январе, для этого уже согласовали план действий с представителями подрядчика — компании «Синара».

Сити-менеджер добавил, что вскоре примут решение и по концессии, а пока чиновникам предстоит заняться разработкой документации ветви, которая пройдет через Западный жилой массив. 

трамвайные пути в Ростове
Фото: rostov-gorod.ru

Унесенные ветром и снегом

Управление ГО и ЧС Ростова предупредило местных жителей, что ближайшие двое суток на территории города будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия. 

Так в конце рабочей недели 17–18 ноября в Ростове ожидаются дожди с мокрым снегом и гололедицей, которые дополнит и сильный ветер скоростью до 20 метров в секунду. Все это может привести к падению деревьев и обрыву проводов электропередачи, а потому население просят проявить повышенную бдительность и осторожность в условиях сохраняющейся непогоды. 

Так себе условия

Напомним, на днях Ростовский-на-Дону зоопарк сообщил жителям о том, что вскоре всеми любимый медвежонок Айка отправится в Казахстан. 

Там зоопарк Алматы уже подготовил вольер для белой медведицы, однако именно он стал предметом недовольства ростовчан. 

Медведь Айка
Фото: Ростовский зоопарк

Жители  заявили, что вольерный комплекс значительно уступает тому, что есть в родном зоопарке медвежонка. Ростовчане попросили зоологов обдумать решение еще раз, чтобы не ухудшить условия жизни всеобщей любимицы. 

Зоолог раскритиковал вольер для ростовского медвежонка Айки в зоопарке Алматы
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«Главное, много зелени и меньше жары будет! Молодцы работники Алматинского зоопарка, что будут заботиться о белом медвежонке!», — заметили ростовчане, которых напротив устроил переезд Айки в «собственное жилье». 

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