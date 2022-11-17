Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко объявил, что уже в 2023 году в городе стартует строительство новой трамвайной ветви, которая соедини Левенцовский район с центром города.
Работы начнут в январе, для этого уже согласовали план действий с представителями подрядчика — компании «Синара».
Сити-менеджер добавил, что вскоре примут решение и по концессии, а пока чиновникам предстоит заняться разработкой документации ветви, которая пройдет через Западный жилой массив.
Управление ГО и ЧС Ростова предупредило местных жителей, что ближайшие двое суток на территории города будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические условия.
Так в конце рабочей недели 17–18 ноября в Ростове ожидаются дожди с мокрым снегом и гололедицей, которые дополнит и сильный ветер скоростью до 20 метров в секунду. Все это может привести к падению деревьев и обрыву проводов электропередачи, а потому население просят проявить повышенную бдительность и осторожность в условиях сохраняющейся непогоды.
Напомним, на днях Ростовский-на-Дону зоопарк сообщил жителям о том, что вскоре всеми любимый медвежонок Айка отправится в Казахстан.
Там зоопарк Алматы уже подготовил вольер для белой медведицы, однако именно он стал предметом недовольства ростовчан.
Жители заявили, что вольерный комплекс значительно уступает тому, что есть в родном зоопарке медвежонка. Ростовчане попросили зоологов обдумать решение еще раз, чтобы не ухудшить условия жизни всеобщей любимицы.
«Главное, много зелени и меньше жары будет! Молодцы работники Алматинского зоопарка, что будут заботиться о белом медвежонке!», — заметили ростовчане, которых напротив устроил переезд Айки в «собственное жилье».