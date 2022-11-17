В Сальском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании. В мае этого года мужчина, будучи пьяным, напал на городском пляже на свою 29-летнюю знакомую. После избиения преступник изнасиловал свою жертву.
Во время следствия мужчину заключили под стражу. Теперь его судьбу будет решать суд.
Ранее 52-летний житель Каменска-Шахтинского Ростовской области был задержан за изнасилование школьницы. До этого мужчина был судим, в том числе за преступления сексуального характера.