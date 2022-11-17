В Сальском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании. В мае этого года мужчина, будучи пьяным, напал на городском пляже на свою 29-летнюю знакомую. После избиения преступник изнасиловал свою жертву.