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В Ростовской области мужчина избил и изнасиловал женщину прямо на пляже

Сегодня, 10:37
Фото: rostov-gorod.ru
Пляж в Ростове
В Ростовской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в изнасиловании, сообщил СУ СКР по региону.

В Сальском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Его обвиняют в изнасиловании. В мае этого года мужчина, будучи пьяным, напал на городском пляже на свою 29-летнюю знакомую. После избиения преступник изнасиловал свою жертву.

Во время следствия мужчину заключили под стражу. Теперь его судьбу будет решать суд.

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Ранее 52-летний житель Каменска-Шахтинского Ростовской области был задержан за изнасилование школьницы. До этого мужчина был судим, в том числе за преступления сексуального характера.

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