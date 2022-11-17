В ЮФО И СКФО зафиксировали рост спроса на розничные займы

К примеру, по информации Юго-Западного банка Сбербанка, кредитный портфель физлиц к началу года вырос на 105 миллиардов рублей. Он составил более 1,1 триллиона рублей.
С января по октябрь 2022 года банк выдал потребительские кредиты на сумму более 166 миллиардов рублей. В большинстве случаев жители юга страны и Северо-Кавказского федерального округа оформляют их в онлайн.
Что касается ипотек, то таких займов с начала года выдали на 191 миллиард рублей. Чаще всего клиенты пользуются программами «Господдержка», «Семейная ипотека» и «IT-ипотека». На их долю приходятся более 70% в портфеле льготной ипотеки Юго-Западного банка.
Портфель привлеченных средств розничных клиентов достиг 1,2 триллиона рублей. Совокупный кредитный портфель составляет более 2,1 триллиона рублей. В целом портфель привлеченных средств превысил 1,8 триллиона рублей.
Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Евгений Титов рассказал, что компания остается ключевым финансовым партнером экономики на юге страны и в СКФО. Зарплаты на карты Сбербанка приходят трем миллионам сотрудников в 163 тысячах организаций. С начала года было перечислено 1,2 триллиона рублей.
«Высокое понимание уровня кредитного потенциала и технологические возможности Сбера помогают в среднем за 5 минут рассчитывать размер доступного займа и с комфортном одобрять кредит в онлайне. Всего в 2022 году выдали 361 миллиард рублей розничных кредитов», — уточнил Евгений Титов.
Он добавил, что работа по повышению скорости, качества и доступность сервисов для 13 миллионов клиентов продолжается. По его словам, рынок кредитования физлиц начал восстанавливаться с июля. Активный рост традиционно происходит с середины ноября и продолжается до Нового года.
Так, 12 ноября в рамках «Зеленого дня» в России потребительские кредиты оформляли на один миллиард рублей каждый час.