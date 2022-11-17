В ЮФО И СКФО зафиксировали рост спроса на розничные займы

Что касается ипотек, то таких займов с начала года выдали на 191 миллиард рублей. Чаще всего клиенты пользуются программами «Господдержка», «Семейная ипотека» и «IT-ипотека». На их долю приходятся более 70% в портфеле льготной ипотеки Юго-Западного банка.