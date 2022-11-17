Вторым лотом станут помещения площадью 336,5 квадратных метров на улице Станиславского, 128. Это помещения в доходном доме Х. и Л. Рысс, построенном в начале 19-го века. Рядом находятся еще два ОКН, а в квартале от здания — областное правительство, подстанция скорой помощи и еще несколько медицинских учреждений. Стоимость объекта составляет более 20,4 миллиона рублей.