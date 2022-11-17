ДИЗО Ростова опубликовал извещение о торгах, которые состоятся 9 декабря 2022 года. Администрация Ростова выставит на продажу коммерческую недвижимость в центре города, так в частности лотами станут помещения на проспекте Ворошиловском, улице Станиславского и переулке Газетном.
Первым лотом станут помещения площадью более 170 квадратов по адресу проспект Ворошиловский, 78, расположенные через дорогу от ЦГБ № 1. Их начальная цена составляет чуть больше 10 миллионов рублей.
Вторым лотом станут помещения площадью 336,5 квадратных метров на улице Станиславского, 128. Это помещения в доходном доме Х. и Л. Рысс, построенном в начале 19-го века. Рядом находятся еще два ОКН, а в квартале от здания — областное правительство, подстанция скорой помощи и еще несколько медицинских учреждений. Стоимость объекта составляет более 20,4 миллиона рублей.
Последним лотом стали помещения на Газетном, 91. Площадь помещений составляет 74,4 квадратных метра, их оценили в 3,46 миллиона рублей. Рядом находятся здания университета, военной прокуратуры и российского отделения Красного Креста.
Ранее на Дону на торги выставили китайскую линию по закатке огурцов.