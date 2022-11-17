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Власти Ростова продают помещения в доходном доме Рысс за 20,4 млн рублей

Сегодня, 12:01
Фото: Яндекс.Карты
Доходный дом Рысс

Власти в Ростове намерены продать три старых здания почти за 34 млн рублей

В Ростове власти выставили на торги коммерческую недвижимость в центре города за 33,9 миллиона рублей, извещение появилось на портале администрации.

ДИЗО Ростова опубликовал извещение о торгах, которые состоятся 9 декабря 2022 года. Администрация Ростова выставит на продажу коммерческую недвижимость в центре города, так в частности лотами станут помещения на проспекте Ворошиловском, улице Станиславского и переулке Газетном. 

Первым лотом станут помещения площадью более 170 квадратов по адресу проспект Ворошиловский, 78, расположенные через дорогу от ЦГБ № 1. Их начальная цена составляет чуть больше 10 миллионов рублей. 

Вторым лотом станут помещения площадью 336,5 квадратных метров на улице Станиславского, 128. Это помещения в доходном доме Х. и Л. Рысс, построенном в начале 19-го века. Рядом находятся еще два ОКН, а в квартале от здания — областное правительство, подстанция скорой помощи и еще несколько медицинских учреждений. Стоимость объекта составляет более 20,4 миллиона рублей. 

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Последним лотом стали помещения на Газетном, 91. Площадь помещений составляет 74,4 квадратных метра, их оценили в 3,46 миллиона рублей.  Рядом находятся здания университета, военной прокуратуры и российского отделения Красного Креста. 

Ранее на Дону на торги выставили китайскую линию по закатке огурцов.

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