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Военнослужащие из Ростовской области прислали видео из зоны СВО

Сегодня, 20:25
Фото: vuz.mil.ru
Мобилизованные и контрактные военнослужащие Ростовской области прислали видео с благодарностью за снабжение бойцов, находящихся на передовой.

Портал 1Rnd опубликовал видео, в котором бойцы, находящиеся в зоне СВО, благодарят жителей Азова и Азовского района за гуманитарную помощь. 

Бойцы рассказали, что находятся в населенном пункте Александровка, и были рады получить помощь, которая оказалась не только полезной, но и вкусной. 

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Военнослужащие сказали, что все, что они получили, пригодилось на передовой, и они были искренне тронуты поддержкой земляков, потративших на помощь им время, силы и средства. 

 «Побольше бы таких людей, как вы. Нам очень всем приятно», — обратился один из солдат батальона к землякам. 

Ранее мобилизованным доставили спальные мешки и бензогенераторы

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