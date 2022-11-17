Портал 1Rnd опубликовал видео, в котором бойцы, находящиеся в зоне СВО, благодарят жителей Азова и Азовского района за гуманитарную помощь.
Бойцы рассказали, что находятся в населенном пункте Александровка, и были рады получить помощь, которая оказалась не только полезной, но и вкусной.
Военнослужащие сказали, что все, что они получили, пригодилось на передовой, и они были искренне тронуты поддержкой земляков, потративших на помощь им время, силы и средства.
«Побольше бы таких людей, как вы. Нам очень всем приятно», — обратился один из солдат батальона к землякам.
Ранее мобилизованным доставили спальные мешки и бензогенераторы