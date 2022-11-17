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Высокоскоростной интернет как новогодний подарок для малых поселений Дона

Сегодня, 11:58
Фото: unsplash.com
Более 9 000 голосов отдали жители Ростовской области на портале Госуслуг за то, чтобы в Новом году в их малых деревнях, поселках, станицах и хуторах появились скоростные мобильная связь и мобильный интернет.

По аналогичному проекту 2021 года эти услуги уже совсем скоро станут новогодним подарком для 15-ти донских поселений.

В начале ноября 2022 года группа сенаторов и депутатов Государственной Думы, в числе которых была и сенатор от Заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова, внесли серьезную поправку в предстоящий бюджет страны в размере 8,3 млрд рублей - на увеличение финансирования программы цифровизации малых поселений. Дополнительные средства позволят уже в следующем году подключить к интернету 314 населенных пунктов, отобранных по результатам голосования жителей в 2021 году. Кроме того, еще 1800 населенных пунктов России смогут получить базовые станции для оказания радиотелефонной подвижной связи.

 
 
Ирина Рукавишникова
Фото: zsro.ru

 Сразу после принятия поправки на портале Госуслуг открылось голосование за попадание малых населенных пунктов в список претендентов на подключение указанных услуг, которое завершилось 12 ноября этого года. От Ростовской области проголосовало более 9 000 человек. Окончательно победители будут определены с учетом голосования по почте, которое пройдет до 26 ноября.

До конца этого года качественную мобильную связь и скоростной интернет планируется подключить в 15 малых населенных пунктах Ростовской области, ставших победителями прошлогоднего голосования. Это хутора: Макаровский, Михайловский и Колодезный в Верхнедонском районе, х. Советский в Дубовском районе, х. Караичев в Каменском районе, село Ребриковка в Красносулинском районе, х. Московский в Мартыновском районе, хутора Иваново-Ясеневка, Красная Горка и Лесной в Матвеево-Курганском районе, х. Новодмитриевский в Милютинском районе, х. Веселая Бахмутовка в Октябрьском районе, х. Калмыков в Тацинском районе, хутора Затонский и Поповский в Шолоховском районе.

#Анна Петрова
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