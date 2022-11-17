Высокоскоростной интернет как новогодний подарок для малых поселений Дона

По аналогичному проекту 2021 года эти услуги уже совсем скоро станут новогодним подарком для 15-ти донских поселений.

В начале ноября 2022 года группа сенаторов и депутатов Государственной Думы, в числе которых была и сенатор от Заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова, внесли серьезную поправку в предстоящий бюджет страны в размере 8,3 млрд рублей - на увеличение финансирования программы цифровизации малых поселений. Дополнительные средства позволят уже в следующем году подключить к интернету 314 населенных пунктов, отобранных по результатам голосования жителей в 2021 году. Кроме того, еще 1800 населенных пунктов России смогут получить базовые станции для оказания радиотелефонной подвижной связи.