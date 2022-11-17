Высокоскоростной интернет как новогодний подарок для малых поселений Дона

По аналогичному проекту 2021 года эти услуги уже совсем скоро станут новогодним подарком для 15-ти донских поселений.
В начале ноября 2022 года группа сенаторов и депутатов Государственной Думы, в числе которых была и сенатор от Заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова, внесли серьезную поправку в предстоящий бюджет страны в размере 8,3 млрд рублей - на увеличение финансирования программы цифровизации малых поселений. Дополнительные средства позволят уже в следующем году подключить к интернету 314 населенных пунктов, отобранных по результатам голосования жителей в 2021 году. Кроме того, еще 1800 населенных пунктов России смогут получить базовые станции для оказания радиотелефонной подвижной связи.
Сразу после принятия поправки на портале Госуслуг открылось голосование за попадание малых населенных пунктов в список претендентов на подключение указанных услуг, которое завершилось 12 ноября этого года. От Ростовской области проголосовало более 9 000 человек. Окончательно победители будут определены с учетом голосования по почте, которое пройдет до 26 ноября.
До конца этого года качественную мобильную связь и скоростной интернет планируется подключить в 15 малых населенных пунктах Ростовской области, ставших победителями прошлогоднего голосования. Это хутора: Макаровский, Михайловский и Колодезный в Верхнедонском районе, х. Советский в Дубовском районе, х. Караичев в Каменском районе, село Ребриковка в Красносулинском районе, х. Московский в Мартыновском районе, хутора Иваново-Ясеневка, Красная Горка и Лесной в Матвеево-Курганском районе, х. Новодмитриевский в Милютинском районе, х. Веселая Бахмутовка в Октябрьском районе, х. Калмыков в Тацинском районе, хутора Затонский и Поповский в Шолоховском районе.