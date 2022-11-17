rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жители дома в Кривошлыковском в Ростове-на-Дону подали жалобу в Верховный суд

Сегодня, 09:49
Фото: rostov-gorod.ru
Дом на Кривошлыковском, 4 в Ростове
В Верховный суд России поступила жалоба от жительницы Ростова-на-Дону Марии Зиньковой, говорится в материалах суда.

Ростовчанка хочет обжаловать отказ в удовлетворении иска от 10 января. В первой инстанции его рассмотрел Ленинский районный суд города. 

По информации СМИ, Зинькова является жительницей дома в переулке Кривошлыковский, 4. Его признали аварийным и началось расселение из-за увеличивающихся трещин на стенах.

В Ростове жильцам аварийной пятиэтажки в Кривошлыковском, 4 вернули свет и воду
Узнать подробнее

 

Однако не все жители согласились получить компенсацию и переехать, оставшиеся требуют провести ремонт. В начале осени в здании отключали коммуникации, но позже их частично вернули.

Однако газ подключить не удается из-за того, что съехавшие жильцы обрезали трубы. В результате в доме нет отопления. 

В суде собственники хотят добиться проведения капитального ремонта здания и отмены решения об его сносе. 

 

Читайте также:
Глава СКР запросил доклад по отключению услуг ЖКХ на Кривошлыковском, 4 в РостовеВ Ростове жильцам аварийной пятиэтажки в Кривошлыковском, 4 вернули свет и водуЕда на кострах: как выживают ростовчане в отключенном доме на Кривошлыковском
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону до 22 ноября объявлено экстренное предупреждение из-за снегопадов
Сегодня, 11:07
Прокуратура начала проверку из-за ДТП с автобусом и шестью ранеными в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:30
«Нас травят»: жители Каменска-Шахтинского раскритиковали качество питьевой воды
Сегодня, 10:23
Школьника осудили в Ростовской области за фейк о подготовке нападений на школы
Сегодня, 09:25
«Тоже мне удивили»: ростовчане высказались о сомнительном мясе в детсадах
Сегодня, 08:56
Почти 60% трудящихся в Ростове не любят свою работу
Сегодня, 11:14