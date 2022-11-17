Ростовчанка хочет обжаловать отказ в удовлетворении иска от 10 января. В первой инстанции его рассмотрел Ленинский районный суд города.
По информации СМИ, Зинькова является жительницей дома в переулке Кривошлыковский, 4. Его признали аварийным и началось расселение из-за увеличивающихся трещин на стенах.
Однако не все жители согласились получить компенсацию и переехать, оставшиеся требуют провести ремонт. В начале осени в здании отключали коммуникации, но позже их частично вернули.
Однако газ подключить не удается из-за того, что съехавшие жильцы обрезали трубы. В результате в доме нет отопления.
В суде собственники хотят добиться проведения капитального ремонта здания и отмены решения об его сносе.