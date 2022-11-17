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Зоолог раскритиковал вольер для ростовского медвежонка Айки в зоопарке Алматы

Сегодня, 12:36
Фото: Зоопрак Алматы
Вольер Айки в зоопарке Алматы
Зоолог Дмитрий Зарипов считает, что у вольера, подготовленного для белой медведицы Айки из Ростова, в зоопарке Алматы есть множество недочетов, об этом он рассказал корреспонденту RostovGazeta.

Как рассказал эксперт, условия ростовского зоопарка, где родился и вырос медвежонок, которого планируют передать в Алматы, соответствуют всем необходимым стандартам.

«Большой бассейн с терморегуляцией, закрытое помещение, куда медведи могут спрятаться от жары и от публики, имитация природного ландшафта. К тому же ростовский климат по сравнению с алматинским более холодный и влажный», — рассказывает зоолог.

Белые медведи, по словам Дмитрия Зарипова, проводят в воде более 10 часов в сутки.
«Поэтому бассейн должен занимать 50, а то и 60% площади вольера. В вольере, который показал зоопарк Алматы водоем не занимает и 10% от общей площади. Медведь в таких условиях будет перегреваться, вести себя вяло», — объясняет эксперт.

Дмитрий Зарипов добавил, что водоем должен быть более 4 метров в глубину и 10 метров в длину, потому что белые медведи активно ныряют.

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«В бассейне в Казахстане я не увидел никаких систем фильтрации, это просто чаша. В таком климате вода будет быстро зацветать и, в результате, люди будут видеть зеленого медведя», — рассказывает зоолог.

По словам Дмитрия Зарипова, для Айки будет достаточно вольера площадью 500 квадратных метров. Алматинский зоопарк готовится принять медведя на территории более 3000 квадратных метров.

«При это обязательно должен быть вольер-отсадник и укрытие от солнца на подобии грота, но никак не деревянный настил с навесом, который предлагают в Казахстане. Это больше похоже на вольер для копытных», — считает эксперт.

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Дмитрий Зарубин заключил, что ростовскому белому медведю будет вдвойне тяжелее адаптироваться в новых условиях, потому что они далеки от стандартов содержания белых медведей.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчан ошарашил новый вольер медвежонка Айки в Алмате

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