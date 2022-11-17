Белые медведи, по словам Дмитрия Зарипова, проводят в воде более 10 часов в сутки.

«Поэтому бассейн должен занимать 50, а то и 60% площади вольера. В вольере, который показал зоопарк Алматы водоем не занимает и 10% от общей площади. Медведь в таких условиях будет перегреваться, вести себя вяло», — объясняет эксперт.