64% жителей РФ одобрили присвоение почётных званий Мариуполю и Мелитополю

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил информацию по исследованию, которое провели по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), об отношении жителей России к присвоению почётных званий ряду городов РФ, пишет newsnn.ru.
15 ноября под председательством российского президента Владимира Путина прошло заседание Российского организационного комитета “Победа”. Одним из обсуждаемых предложений стало присвоение почетных званий ряду городов.
76% жителей России знают, что некоторым городам страны присвоены почётные звания “Город трудовой доблести” и “Город воинской славы”. При этом 24%, то есть четверть респондентов, слышат об этом в первый раз. Свыше 50% жителей страны знают, что Владимир Путин подписал указы о присвоении почётного звания “Город воинской славы” Мариуполю и Мелитополю. Еще 9 городам РФ, среди которых Горловка и Луганск, присвоили звание “Город трудовой доблести” (56%). 44% жителей РФ услышали об этом впервые в ходе опроса.
64% респондентов хорошо относятся к присвоению почетных званий городам, которые недавно вошли в состав России. Речь идет о Мариуполе, Мелитополе, Горловке, Луганске. 64% относятся к этому отрицательно. У 25% безразличное отношение к данным событиям. 6% затруднились ответить.
В топ-3 мотивов одобрения решения вошли следующие (в группе тех, кто поддерживает присвоение статуса): заслуженная награда (15%), большой вклад этих городов в период ВОВ (10%), длительное пребывание населения под обстрелами (“натерпелись”, “настрадались” – 9%).