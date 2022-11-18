64% жителей РФ одобрили присвоение почётных званий Мариуполю и Мелитополю

76% жителей России знают, что некоторым городам страны присвоены почётные звания “Город трудовой доблести” и “Город воинской славы”. При этом 24%, то есть четверть респондентов, слышат об этом в первый раз. Свыше 50% жителей страны знают, что Владимир Путин подписал указы о присвоении почётного звания “Город воинской славы” Мариуполю и Мелитополю. Еще 9 городам РФ, среди которых Горловка и Луганск, присвоили звание “Город трудовой доблести” (56%). 44% жителей РФ услышали об этом впервые в ходе опроса.