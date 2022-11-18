Андрей Воробьев сообщил о скором начале испытаний Ил-114-300 на Луховицком авиазаводе

Филиал ПАО «ОАК» - ЛАЗ им. П. А. Воронина входит в состав государственной корпорации «Ростех». Предприятие занимается выпуском военных самолетов и воздушных судов гражданской авиации. При этом Андрей Воробьев, который посещал предприятие еще в апреле текущего года, когда самолет Ил-114-300 находился еще на стадии сборки и доработки, также подчеркнул, что ему приятно, что с этого момента до старта испытаний машины прошло так мало времени..