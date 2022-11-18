Андрей Воробьев сообщил о скором начале испытаний Ил-114-300 на Луховицком авиазаводе

Издание newizv.ru пишет, что, по словам Сергея Тимохина, одним из главных градообразующих предприятий городского округа является филиал ПАО «ОАК» - ЛАЗ имени П. А. Воронина. Он отметил, что завод планирует заключить договоры на производство в ближайшие три - четыре года девятнадцати новых турбовинтовых гражданских самолетов Ил-114-300. Испытания данной машины запланированы уже на двадцать шестое декабря текущего года.
Филиал ПАО «ОАК» - ЛАЗ им. П. А. Воронина входит в состав государственной корпорации «Ростех». Предприятие занимается выпуском военных самолетов и воздушных судов гражданской авиации. При этом Андрей Воробьев, который посещал предприятие еще в апреле текущего года, когда самолет Ил-114-300 находился еще на стадии сборки и доработки, также подчеркнул, что ему приятно, что с этого момента до старта испытаний машины прошло так мало времени..
На территории городского округа Луховицы работают еще два крупных предприятия ОПК - завод “Штурмснаряжение и экипировка” и НПП “КлАСС”, выпускающие бронежилеты и средства индивидуальной бронезащиты.
В текущем году завод “Штурмснаряжение и экипировка” планирует выпустить двенадцать тысяч бронежилетов, а в следующем году нарастить производство до ста двадцати тысяч. НПП “КлАСС” также планирует увеличение объемов производимой продукции до девяноста тысяч единиц в следующем году. При этом постоянно ведется разработка новых типов защиты, которые смогут обеспечить стопроцентную выживаемость во время боев.
Отмечается, что за девять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем внебюджетных инвестиций в экономику округа Луховицы увеличился на 41 процент и достиг 3,8 миллиарда рублей. При этом предприятия, учредителями которых являются зарубежные организации, продолжают свою работу несмотря на санкции. В этом году в округе открыли семь новых промышленных предприятий и было создано более четырехсот рабочих мест.