Днем в субботу 19 ноября температура воздуха в Ростове поднимется до +14 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до +6 градусов, в днем 20 ноября воздух прогреется до +10 градусов.
При этом все выходные небо над Ростовом будет затянуто тучами, синоптики обещают кратковременные небольшие дожди.
Пик потепления придется на начало следующей недели, в понедельник и вторник в Ростове обещают +15 градусов.
Напомним, ранее в Ростове объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра и мокрого снега.