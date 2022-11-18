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Аномальное потепление вместо обещанного снега будет в Ростове на выходных

Сегодня, 10:20
Фото: unsplash
Теплая погода

Аномальное потепление и дожди ожидаются в Ростове в эти выходные

В субботу и воскресенье 19 и 20 ноября в Ростове-на-Дону будет аномально тепло, но дождливо, сообщили синоптики.
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Погода

Днем в субботу 19 ноября температура воздуха в Ростове поднимется до +14 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до +6 градусов, в днем 20 ноября воздух прогреется до +10 градусов.

При этом все выходные небо над Ростовом будет затянуто тучами, синоптики обещают кратковременные небольшие дожди.

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Пик потепления придется на начало следующей недели, в понедельник и вторник в Ростове обещают +15 градусов.

Напомним, ранее  в Ростове объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра и мокрого снега.

 

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