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Бизнесмен в Ростовской области погиб, упав с крыши офисного здания

Сегодня, 12:25
Фото: unsplash.com
Птицы на крыше
В Белой Калитве Ростовской области 65-летний предприниматель погиб при падении с крыши офисного здания, пишут местные СМИ.

В Белой Калитве коммерсант разбился насмерть, упав с высотного офисного здания. Трагедия произошла днем 17 ноября, уточняет городское издание «Перекресток». В здании работают офисы сразу нескольких компаний. Мужчина якобы залез на крышу, чтобы ее отремонтировать, однако неудачно сорвался вниз.

Причиной роковой случайности могла стать плохая погода. В тот день городе лил сильный дождь, из-за которого крыша могла быть мокрой и скользкой.

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В тот же день в Новочеркасске 32-летний мужчина выпал из окна на пятом этаже после юбилея супруги. Падению из окна предшествовала семейная ссора.

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#Алина Заярная#Происшествия#Новости#Ростовская область#Происшествие
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