В Белой Калитве коммерсант разбился насмерть, упав с высотного офисного здания. Трагедия произошла днем 17 ноября, уточняет городское издание «Перекресток». В здании работают офисы сразу нескольких компаний. Мужчина якобы залез на крышу, чтобы ее отремонтировать, однако неудачно сорвался вниз.
Причиной роковой случайности могла стать плохая погода. В тот день городе лил сильный дождь, из-за которого крыша могла быть мокрой и скользкой.
В тот же день в Новочеркасске 32-летний мужчина выпал из окна на пятом этаже после юбилея супруги. Падению из окна предшествовала семейная ссора.