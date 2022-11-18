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Директор рассказал, как сотрудников Ростовской АЭС коснулась частичная мобилизация

Сегодня, 06:22
Фото: rostovgazeta.ru
Пресс-конференция Ростовской АЭС
Директор Ростовской атомной станции Андрей Сальников ответил на вопрос о влиянии частичной мобилизации на работу АЭС, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Сальников напомнил, что станция является предприятием стратегического назначения, на которое распространяется правило бронирования персонала. Но сколько именно сотрудников это коснулось, он раскрывать не стал.

«Я не буду называть количество забронированного персонала, это закрытая информация. Но эта цифра не 100%», — уточнил Сальников.

Он добавил, что большинство сотрудников станции имеют бронь, но не все. Директор рассказал, что несколько человек получили повестки и сейчас они проходят службу в рядах Вооруженных сил. 

Напомним, что мобилизационная кампания продлилась около месяца с 21 сентября. Всего по стране набрали 300 тысяч человек для участия в СВО.

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