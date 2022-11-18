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Директор Ростовской АЭС рассказал, как новые регионы РФ обеспечат электричеством

Сегодня, 07:25
Фото: rostovgazeta.ru
Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников рассказал, как присоединенные к России регионы будут обеспечивать электроэнергией, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Сальников напомнил 2014 год, когда после присоединения Крыма к России полуостров оказался практически обесточен. 

В короткие сроки пришлось построить энергомост по дну Керченского пролива. Это позволило дать электричество для местных жителей.

«В это время на АЭС запускали третий энергоблок, в результате чего на юге страны появился избыток генерации. Это позволило ее перебросить в сторону Крыма по энергомосту», — уточнил директор станции.

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После этого построили две теплоэлектростанции, из-за чего полуостров стал энергоизбыточен. Теперь часть этой электроэнергии можно передать в сторону новых регионов — Херсонской и Запорожской области, отметил Сальников.

«В дальнейшем будет поднят вопрос о восстановлении генерации на Запорожской АЭС. Она сможет запитать не только этот регион, но и поддержать другие», — объяснил спикер. 

#АЭС#Электричество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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