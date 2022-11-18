Сальников напомнил 2014 год, когда после присоединения Крыма к России полуостров оказался практически обесточен.
В короткие сроки пришлось построить энергомост по дну Керченского пролива. Это позволило дать электричество для местных жителей.
«В это время на АЭС запускали третий энергоблок, в результате чего на юге страны появился избыток генерации. Это позволило ее перебросить в сторону Крыма по энергомосту», — уточнил директор станции.
После этого построили две теплоэлектростанции, из-за чего полуостров стал энергоизбыточен. Теперь часть этой электроэнергии можно передать в сторону новых регионов — Херсонской и Запорожской области, отметил Сальников.
«В дальнейшем будет поднят вопрос о восстановлении генерации на Запорожской АЭС. Она сможет запитать не только этот регион, но и поддержать другие», — объяснил спикер.