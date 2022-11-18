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Директор Ростовской АЭС рассказал, как переживал события на Запорожской АЭС

Сегодня, 07:56
Фото: УНМ ДНР
Энергодар, город ЗАЭС
Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников рассказал о том, с какими проблемами столкнулась Запорожская АЭС, и как ей помогают местные власти и работники атомной сферы, об этом он сообщил корреспонденту RostovGazeta.

Директор Ростовской атомной станции Андрей Сальников напомнил, что, когда новые регионы присоединились к Российской Федерации, правительство просто не могло оставить столь важный объект без внимания, поскольку АЭС — это не только технологии, но и его персонал, и отработанное топливо. 

Андрей Сальников рассказал, что проработал на Запорожской АЭС 14 лет до приезда в Ростовскую область, и он считает этот объект родным.

«Понятно, что все, что происходило в этом городе, на этой станции, задевало меня, добавляло переживаний и за коллектив. Там много ребят, с которыми я начинал работать. Сегодня я могу сказать, станция стоит, работает, потребляет электроэнергию. В целях безопасности, если она не производит энергию, она должна ее потреблять, в том числе для охлаждения», — рассказал директор Ростовской АЭС. 

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«Сегодня ведутся работы по восстановлению инфраструктуры Запорожской АЭС, которая была вокруг атомной станции и подстанции. Сейчас очень остро стоит вопрос отопления атомной станции в зимний период, поскольку станция сама себя обогревает, и, конечно, города Энергодар,  так как он обогревался энергией АЭС», — в заключение добавил Андрей Сальников, сообщив, что российская сторона занята решением этого вопроса, но в детали СМИ он посвящать не хотел бы. 

Ранее атомные энергетики рассказали, как на их работу повлияла частичная мобилизация. 

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