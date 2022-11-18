Директор Ростовской атомной станции Андрей Сальников напомнил, что, когда новые регионы присоединились к Российской Федерации, правительство просто не могло оставить столь важный объект без внимания, поскольку АЭС — это не только технологии, но и его персонал, и отработанное топливо.
Андрей Сальников рассказал, что проработал на Запорожской АЭС 14 лет до приезда в Ростовскую область, и он считает этот объект родным.
«Понятно, что все, что происходило в этом городе, на этой станции, задевало меня, добавляло переживаний и за коллектив. Там много ребят, с которыми я начинал работать. Сегодня я могу сказать, станция стоит, работает, потребляет электроэнергию. В целях безопасности, если она не производит энергию, она должна ее потреблять, в том числе для охлаждения», — рассказал директор Ростовской АЭС.
«Сегодня ведутся работы по восстановлению инфраструктуры Запорожской АЭС, которая была вокруг атомной станции и подстанции. Сейчас очень остро стоит вопрос отопления атомной станции в зимний период, поскольку станция сама себя обогревает, и, конечно, города Энергодар, так как он обогревался энергией АЭС», — в заключение добавил Андрей Сальников, сообщив, что российская сторона занята решением этого вопроса, но в детали СМИ он посвящать не хотел бы.
Ранее атомные энергетики рассказали, как на их работу повлияла частичная мобилизация.