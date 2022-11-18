«Понятно, что все, что происходило в этом городе, на этой станции, задевало меня, добавляло переживаний и за коллектив. Там много ребят, с которыми я начинал работать. Сегодня я могу сказать, станция стоит, работает, потребляет электроэнергию. В целях безопасности, если она не производит энергию, она должна ее потреблять, в том числе для охлаждения», — рассказал директор Ростовской АЭС.