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Директор Ростовской АЭС Сальников прокомментировал цену на электроэнергию в регионе

Сегодня, 07:34
Фото: 1MI
Электрическая подстанция
Директор Ростовской атомной электростанции Андрей Сальников рассказал, от чего зависит стоимость электроэнергии, передает корреспондент RostovGazeta.

Сальников рассказал, что производимое электричество станция продает на рынок по цене около 1-1,3 рубля за 1 киловатт-часа. Жители и предприятия Волгодонска, где находится АЭС, никаких льгот не имеют.

В целом в Ростовской области стоимость составляет 4,4 рубля в рамках соцнормы, а если ее превысить, то цена поднимется до 6,1 рубля. Сюда включены затраты сетевых компаний.

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«Мы задавали вопросы комиссии по тарифам по поводу ценообразования. Нам отвечали, что у них сложное сетевое хозяйство, которое нуждается в модернизации», — рассказал Сальников.

Сам он считает, что эти компании могли бы предоставить план работ, чтобы при возможности сбалансировать тарифы для населения или заморозить их. Директор АЭС подчеркнул, что станция никак не может повлиять на тарифы.

Напомним, что тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Читайте о том, как можно сэкономить?

#Илья Протвинов#АЭС#Электричество#Тарифы#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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