Донские депутаты «ЕР»: проект областного бюджета учитывает предложения жителей

«Что такое народная программа конкретно для Ростовской области? Это важные для людей социально значимые объекты - построенные или отремонтированные поликлиники, школы, детские сады, парки, автодороги, почтовые отделения, спортплощадки и многое другое. И они, к слову, предложены жителями региона. Наши депутаты провели необходимую работу с муниципалитетами, исполнительной властью региона, чтобы конкретные задачи программы были подкреплены необходимыми средствами. В проекте бюджета мы это увидели», - отметил Владимир Ревенко.