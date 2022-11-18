Донские депутаты «ЕР»: проект областного бюджета учитывает предложения жителей

Как объяснил руководитель фракции, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Владимир Ревенко, проект бюджета связан с народной программой, которой стала основой для повседневной работы единороссов.
«Что такое народная программа конкретно для Ростовской области? Это важные для людей социально значимые объекты - построенные или отремонтированные поликлиники, школы, детские сады, парки, автодороги, почтовые отделения, спортплощадки и многое другое. И они, к слову, предложены жителями региона. Наши депутаты провели необходимую работу с муниципалитетами, исполнительной властью региона, чтобы конкретные задачи программы были подкреплены необходимыми средствами. В проекте бюджета мы это увидели», - отметил Владимир Ревенко.
Еще одним важным обстоятельством является устойчивость, сбалансированность и социальная направленность бюджета, добавил руководитель партийной фракции. Так, по направлениям социальной политики в будущем году планируется выделить более 87 млрд рублей, на образование – более 69 млрд, на здравоохранение – 26 млрд.
«Наша фракция, депутаты в муниципалитетах, активисты «Единой России» возьмут на сопровождение каждый строящийся или реконструируемый объект», - добавил Владимир Ревенко. К совместному мониторингу партия пригласит жителей городов и районов Ростовской области.
Добавим, в 2023 году проектом бюджета в целом предусмотрены расходы в объеме более 279 млрд рублей.