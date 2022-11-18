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Донские депутаты «ЕР»: проект областного бюджета учитывает предложения жителей

Сегодня, 11:47
Фото: «Единая Россия»
Депутаты фракции «Единая Россия» в Законодательном Собрании заявили о поддержке в первом чтении проекта регионального бюджета на 2023-2025 годы. Областной парламент рассмотрит документ на ближайшем заседании.

Как объяснил руководитель фракции, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Владимир Ревенко, проект бюджета связан с народной программой, которой стала основой для повседневной работы единороссов.

«Что такое народная программа конкретно для Ростовской области? Это важные для людей социально значимые объекты - построенные или отремонтированные поликлиники, школы, детские сады, парки, автодороги, почтовые отделения, спортплощадки и многое другое. И они, к слову, предложены жителями региона. Наши депутаты провели необходимую работу с муниципалитетами, исполнительной властью региона, чтобы конкретные задачи программы были подкреплены необходимыми средствами. В проекте бюджета мы это увидели», - отметил Владимир Ревенко.

Еще одним важным обстоятельством является устойчивость, сбалансированность и социальная направленность бюджета, добавил руководитель партийной фракции. Так, по направлениям социальной политики в будущем году планируется выделить более 87 млрд рублей, на образование – более 69 млрд, на здравоохранение – 26 млрд.

«Наша фракция, депутаты в муниципалитетах, активисты «Единой России» возьмут на сопровождение каждый строящийся или реконструируемый объект», - добавил Владимир Ревенко. К совместному мониторингу партия пригласит жителей городов и районов Ростовской области.

Добавим, в 2023 году проектом бюджета в целом предусмотрены расходы в объеме более 279 млрд рублей.

#Анна Петрова
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