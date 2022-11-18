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ФИОП: компьютерное моделирование материалов становится перспективным направлением

Сегодня, 10:51
Фото: pxhere.com
Новые курсы по компьютерному моделированию материалов скоро появятся в России. В новых образовательных программах будет сделан акцент на интересах индустрии и практической подготовке специалистов по материаловедению.

В топ-15 стран — лидеров по количеству научных публикаций на тему моделирования в материаловедении РФ занимает третью строчку. При этом у нашей страны самый низкий показатель соотношения числа статей к патентам. Опубликованные результаты научных разработок минимально используются в коммерческих целях, сообщают newsnn.ru.

В университете «Сириус» в рамках интенсива «Математическое моделирование материалов: современные исследования и подготовка кадров» состоялась встреча представителей 30 высших учебных заведений и научных организаций. В проведении мероприятия принимал участие Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП). 

На протяжении пяти дней участники встречи повышали свои компетенции в сфере информатики материалов, узнавали об экономических преимуществах математического моделирования и трендах в данной области. В рамках интенсива была возможность ознакомиться с требованиями к образованию, которые предъявляет бизнес. На встрече была возможность пообщаться со специалистами по матмоду, поделиться своим опытом и обсудить возможность сотрудничества.

По итогам работы интенсива были разработаны концепции новых образовательных программ и дисциплин. Также на базе региональных российских вузов будут созданы научные школы по матмоделированию. Они начнут работать уже в 2023 году.

Как считает руководитель по развитию цифрового моделирования в ФИОП Наталья Полковникова, материалы — это то, что обеспечивает будущее.

«Я верю в то, что мы будем получать водород на мембранах и уйдем от дорогого разложения через электричество», — рассказала Полковникова. Сейчас появляется все больше сверхлегких и сверхпрочных материалов. В связи с этим материаловедение так важно.

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