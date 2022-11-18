ФИОП: компьютерное моделирование материалов становится перспективным направлением

В топ-15 стран — лидеров по количеству научных публикаций на тему моделирования в материаловедении РФ занимает третью строчку. При этом у нашей страны самый низкий показатель соотношения числа статей к патентам. Опубликованные результаты научных разработок минимально используются в коммерческих целях, сообщают newsnn.ru.
В университете «Сириус» в рамках интенсива «Математическое моделирование материалов: современные исследования и подготовка кадров» состоялась встреча представителей 30 высших учебных заведений и научных организаций. В проведении мероприятия принимал участие Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП).
На протяжении пяти дней участники встречи повышали свои компетенции в сфере информатики материалов, узнавали об экономических преимуществах математического моделирования и трендах в данной области. В рамках интенсива была возможность ознакомиться с требованиями к образованию, которые предъявляет бизнес. На встрече была возможность пообщаться со специалистами по матмоду, поделиться своим опытом и обсудить возможность сотрудничества.
По итогам работы интенсива были разработаны концепции новых образовательных программ и дисциплин. Также на базе региональных российских вузов будут созданы научные школы по матмоделированию. Они начнут работать уже в 2023 году.
Как считает руководитель по развитию цифрового моделирования в ФИОП Наталья Полковникова, материалы — это то, что обеспечивает будущее.
«Я верю в то, что мы будем получать водород на мембранах и уйдем от дорогого разложения через электричество», — рассказала Полковникова. Сейчас появляется все больше сверхлегких и сверхпрочных материалов. В связи с этим материаловедение так важно.