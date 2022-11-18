Государство вынудит банки предоставлять клиентские данные

Финансовые организации под угрозой штрафов будут вынуждены раскрывать клиентские данные по требованиям Росфинмониторинга. Размер взыскания за отказ от выполнения требований ведомства может составить 500 тысяч рублей. Такими данными поделились «Известия».