Государство вынудит банки предоставлять клиентские данные

Соответствующую инициативу, направленную на изменение Административного кодекса, депутаты Федерального собрания Парламента могут утвердить уже в текущем месяце. Финансовый комитет Госдумы РФ выразил поддержку этому проекту.
В качестве инициатора поправок выступил парламентарий Анатолий Аксаков, который выразил уверенность, что новые нормы будут способствовать укреплению принципа неотвратимости наказания за любые нарушения финансового законодательства, — сообщает infox.ru.
Нововведение является своего рода сопутствующим проектом, который станет частью ранее одобренных изменений закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».