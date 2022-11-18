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Государство вынудит банки предоставлять клиентские данные

Сегодня, 11:16
Финансовые организации под угрозой штрафов будут вынуждены раскрывать клиентские данные по требованиям Росфинмониторинга. Размер взыскания за отказ от выполнения требований ведомства может составить 500 тысяч рублей. Такими данными поделились «Известия».

Соответствующую инициативу, направленную на изменение Административного кодекса, депутаты Федерального собрания Парламента могут утвердить уже в текущем месяце. Финансовый комитет Госдумы РФ выразил поддержку этому проекту. 

В качестве инициатора поправок выступил парламентарий Анатолий Аксаков, который выразил уверенность, что новые нормы будут способствовать укреплению принципа неотвратимости наказания за любые нарушения финансового законодательства, — сообщает infox.ru.

Нововведение является своего рода сопутствующим проектом, который станет частью ранее одобренных изменений закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

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