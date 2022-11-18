В организации рассказали, что совсем недавно им удалось вернуть домой ошибочно мобилизованных жителей — Дмитрия Аксюка и Алексея Байдикова, у которых есть значительные проблемы со здоровьем.
Так в случае Дмитрия, который является единственным кормильцем семьи — жены и годовалой дочки, военная комиссия не учла проблемы мобилизованного со спинными дисками, а также гемангиому (доброкачественную опухоль) и остеохондроз.
У второго мобилизованного Алексея Байдикова также имелся синдром Пьера Мари-Бамбергера, которое характеризуется разрастанием тканей и их системным поражением. Само заболевание является хроническим, кроме него есть серьезные проблемы с легкими и сердцем.
При этом стоит учитывать, что оба мужчины действительно проходили военную службу 10 лет назад с незначительными ограничениями по здоровью в рамках назначенной группы Б4. Однако с тех пор состояние обоих мобилизованных ухудшилось.
После завершения работ с документами мужчинам удалось вернуться домой.
Ранее стало известно, что отца четырех детей из Ростовской области собираются вернуть домой.