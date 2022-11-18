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Из зоны СВО вернули домой двух ошибочно мобилизованных жителей Ростовской области

Сегодня, 07:17
Фото: onf.ru

Двоих мобилизованных из Ростовской области вернули из зоны проведения СВО в ноябре

В Ростовской области удалось вернуть домой двух дончан с проблемами здоровья, которых мобилизовали по ошибке, об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

В организации рассказали, что совсем недавно им удалось вернуть домой ошибочно мобилизованных жителей — Дмитрия Аксюка и Алексея Байдикова, у которых есть значительные проблемы со здоровьем. 

Так в случае Дмитрия, который является единственным кормильцем семьи — жены и годовалой дочки, военная комиссия не учла проблемы мобилизованного со спинными дисками, а также гемангиому (доброкачественную опухоль) и остеохондроз. 

У второго мобилизованного Алексея Байдикова также  имелся синдром Пьера Мари-Бамбергера, которое характеризуется разрастанием тканей и их системным поражением. Само заболевание является хроническим, кроме него есть серьезные проблемы с легкими и сердцем. 

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При этом стоит учитывать, что оба мужчины действительно проходили военную службу 10 лет назад с незначительными ограничениями по здоровью в рамках назначенной группы Б4. Однако с тех пор состояние обоих мобилизованных ухудшилось. 

После завершения работ с документами мужчинам удалось вернуться домой. 

Ранее стало известно, что отца четырех детей из Ростовской области собираются вернуть домой. 

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