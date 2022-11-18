«На меня вылили много грязи. Говорили, что я собираю гуманитарную помощь только для своего мужа. Задавали странный вопрос о том, почему я езжу только в одну военную часть, и не езжу в другие? Но позвольте, это же очевидно, что я отправляю помощь своему мужу, и, одновременно, бойцам всей его части. Да и как я приеду в другую часть, где меня никто не знает?» - недоумевает Александра.