Записался добровольцем
Александра рассказывает, что с началом спецоперации ее муж не смог усидеть дома. В июле он собрал документы, прошел медкомиссию, и, подписав контракт, в качестве добровольца отправился на СВО.
«Позвонив с места событий, он рассказывал, как бойцам тяжело. Были проблемы с едой. А все потому, что во-первых, там все очень дорого. А во-вторых, не всегда есть возможность куда-то выбраться, чтобы что-то купить», - сообщает жена добровольца.
Оставшись одна, девушка приложила все усилия, чтобы обеспечить мужа необходимым.
«Первый раз я собрала восемь коробок с едой и вещами. Повезла гуманитарную помощь. Там же стирать негде, все понимают, в каких условиях живут ребята. Через несколько дней муж позвонил и сказал, что поделился со всеми. Кому-то отдал шапку, кому-то тельняшку, кому-то перчатки или носки. Ведь возможность помогать бойцам есть не у всех», - говорит Александра.
Поддержали на словах
Так и повелось, что хрупкая девушка стала регулярно возить бойцам посильную гуманитарную помощь. Правда скоро пришло осознание, что отправлять посылки на всю роту в одиночку она не тянет финансово.
«Я позвонила мужу, рассказала об этом. И он велел остановиться. Но я подумала — а как же тогда будут наши ребята? И решила продолжать помогать, чем смогу», - делится мыслями Александра.
Она написала объявление о сборе гуманитарной помощи, надеясь, что, узнав об этом, люди внесут посильный вклад. Однако на призыв о помощи откликнулись только два человека - местная жительница и женщина из соседнего села.
«При этом я позвонила в администрацию поселения, сообщила, что организовала дома пункт сбора участникам СВО. Подумала, может в администрации мне предложат помещение для хранения гуманитарной помощи или поддержат мою идею. Но ничего конкретного мне не предложили. Сказали, что я молодец, и пожелали дальше оказывать помощь участникам СВО», - сокрушается Александра.
«Норка хомячка»
Все собранные вещи хранятся дома у Александры. В продуктовых магазинах она просит коробки для транспортировки. А когда набирается достаточное количество, ищет водителя с машиной и оплачивает ему бензин для доставки гуманитарного груза в часть.
«Моя квартира стала похожа на норку хомячка», - говорит девушка.
Сначала она отправляла гуманитарную помощь раз в две недели. Но по мере медленного сбора и нехватки собственных финансов, решила, что будет отвозить хотя бы раз в месяц.
А тем временем в станице активизировались «злые языки».
Творить добро
«На меня вылили много грязи. Говорили, что я собираю гуманитарную помощь только для своего мужа. Задавали странный вопрос о том, почему я езжу только в одну военную часть, и не езжу в другие? Но позвольте, это же очевидно, что я отправляю помощь своему мужу, и, одновременно, бойцам всей его части. Да и как я приеду в другую часть, где меня никто не знает?» - недоумевает Александра.
Девушка неоднократно объясняла, что помогать участникам СВО надо всем вместе.
«Может чей-то сын, брат или муж находятся в другой военной части. И ему также помогут незнакомые люди. Надо объединяться, и вместе творить добро. Молчать об этом нельзя», - уверена Александра.
Сегодня для отправки участникам СВО она приобрела четыре комплекта термобелья, ведь на носу зима.
«Да, этого крайне мало, но хоть кому-то достанется», - подчеркивает собеседница.
Посильная помощь
Люди из соседних населенных пунктах рассказывают, что наслышаны о сборе гуманитарной помощи Александрой, и разделяют ее активную позицию.
«У меня мобилизовали сына. Осталась невестка — жена с детишками. И мы также, как и Александра, оказываем посильную помощь и сыну, и людям», — отмечает жительница соседнего села Ольга.
Знают о деятельности Александры и в администрации Хомутовского сельского поселения.
«Девушка не одна у нас оказывает помощь бойцам, а вся деревня. И школа собирает, и детские садики, и мы отчисляем с заработной платы. Только она возит в часть своего мужа, а мы всем мобилизованным нашим ребятам, всему району и даже всей области, — сообщила глава поселения Людмила Ковалевская. — Много кто у нас этим занимается, у нас это очень развито».
Тем не менее, специального помещения для сбора гуманитарной помощи, в администрации не предусмотрено.
«Мы же много не собираем, поэтому много не скапливается. Это же продукты, а они могут испортиться. Долго не храним, собрали и отвезли. Но если потребуется наша помощь, если вдруг много собирают и негде хранить, можно к нам обратиться. Поможем, чем можем», — подчеркнула глава.
Ранее RostovGazeta сообщала, что власти Ростовской области пообещали решить проблемы снабжения мобилизованных. Чиновники в очередной раз заявили, что окажут резервистам всю необходимую помощь. Также отмечалось, что в полевой лагерь для военнослужащих доставили продукты питания и дополнительную амуницию.