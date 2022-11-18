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«Молчать нельзя»: жительница Ростовской области рассказала о проблемах помощи для СВО

Вчера, 21:25
Фото: mil.ru
Сбор мобилизованных в пункте

Собирающая гумпомощь для СВО жительница Ростовской области рассказала о проблемах

Жительница станицы Хомутовской в Ростовской области Александра Булагина сама организовала регулярный сбор помощи участникам СВО. Что стало этому причиной и с какими проблемами она столкнулась — выяснил корреспондент RostovGazeta.

Записался добровольцем

Александра рассказывает, что с началом спецоперации ее муж не смог усидеть дома. В июле он собрал документы, прошел медкомиссию, и, подписав контракт, в качестве добровольца отправился на СВО.

«Позвонив с места событий, он рассказывал, как бойцам тяжело. Были проблемы с едой. А все потому, что во-первых, там все очень дорого. А во-вторых, не всегда есть возможность куда-то выбраться, чтобы что-то купить», - сообщает жена добровольца.

Оставшись одна, девушка приложила все усилия, чтобы обеспечить мужа необходимым.

«Первый раз я собрала восемь коробок с едой и вещами. Повезла гуманитарную помощь. Там же стирать негде, все понимают, в каких условиях живут ребята. Через несколько дней муж позвонил и сказал, что поделился со всеми. Кому-то отдал шапку, кому-то тельняшку, кому-то перчатки или носки. Ведь возможность помогать бойцам есть не у всех», - говорит Александра.

Военнослужащие на стрельбах
Фото: vumo.mil.ru
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Поддержали на словах

Так и повелось, что хрупкая девушка стала регулярно возить бойцам посильную гуманитарную помощь. Правда скоро пришло осознание, что отправлять посылки на всю роту в одиночку она не тянет финансово.

«Я позвонила мужу, рассказала об этом. И он велел остановиться. Но я подумала — а как же тогда будут наши ребята? И решила продолжать помогать, чем смогу», - делится мыслями Александра.

Она написала объявление о сборе гуманитарной помощи, надеясь, что, узнав об этом, люди внесут посильный вклад. Однако на призыв о помощи откликнулись только два человека - местная жительница и женщина из соседнего села.

«При этом я позвонила в администрацию поселения, сообщила, что организовала дома пункт сбора участникам СВО. Подумала, может в администрации мне предложат помещение для хранения гуманитарной помощи или поддержат мою идею. Но ничего конкретного мне не предложили. Сказали, что я молодец, и пожелали дальше оказывать помощь участникам СВО», - сокрушается Александра.

Военнослужащие в пункте сбора
Фото: mil.ru
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«Норка хомячка»

Все собранные вещи хранятся дома у Александры. В продуктовых магазинах она просит коробки для транспортировки. А когда набирается достаточное количество, ищет водителя с машиной и оплачивает ему бензин для доставки гуманитарного груза в часть.

«Моя квартира стала похожа на норку хомячка», - говорит девушка.

Сначала она отправляла гуманитарную помощь раз в две недели. Но по мере медленного сбора и нехватки собственных финансов, решила, что будет отвозить хотя бы раз в месяц.

А тем временем в станице активизировались «злые языки».

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Творить добро

«На меня вылили много грязи. Говорили, что я собираю гуманитарную помощь только для своего мужа. Задавали странный вопрос о том, почему я езжу только в одну военную часть, и не езжу в другие? Но позвольте, это же очевидно, что я отправляю помощь своему мужу, и, одновременно, бойцам всей его части. Да и как я приеду в другую часть, где меня никто не знает?» - недоумевает Александра.

Девушка неоднократно объясняла, что помогать участникам СВО надо всем вместе.

Прощание с военнослужащими перед отправкой
Фото: mil.ru

«Может чей-то сын, брат или муж находятся в другой военной части. И ему также помогут незнакомые люди. Надо объединяться, и вместе творить добро. Молчать об этом нельзя», - уверена Александра.

Сегодня для отправки участникам СВО она приобрела четыре комплекта термобелья, ведь на носу зима.

«Да, этого крайне мало, но хоть кому-то достанется», - подчеркивает собеседница.

 

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Посильная помощь

Люди из соседних населенных пунктах рассказывают, что наслышаны о сборе гуманитарной помощи Александрой, и разделяют ее активную позицию.

«У меня мобилизовали сына. Осталась невестка —  жена с детишками. И мы также, как и Александра, оказываем посильную помощь и сыну, и людям», — отмечает жительница соседнего села Ольга.

Знают о деятельности Александры и в администрации Хомутовского сельского поселения.

«Девушка не одна у нас оказывает помощь бойцам, а вся деревня. И школа собирает, и детские садики, и мы отчисляем с заработной платы. Только она возит в часть своего мужа, а мы всем мобилизованным нашим ребятам, всему району и даже всей области, — сообщила глава поселения Людмила Ковалевская. — Много кто у нас этим занимается, у нас это очень развито».

Тем не менее, специального помещения для сбора гуманитарной помощи, в администрации не предусмотрено.

«Мы же много не собираем, поэтому много не скапливается. Это же продукты, а они могут испортиться. Долго не храним, собрали и отвезли. Но если потребуется наша помощь, если вдруг много собирают и негде хранить, можно к нам обратиться. Поможем, чем можем», — подчеркнула глава.

Ранее RostovGazeta сообщала, что власти Ростовской области пообещали решить проблемы снабжения мобилизованных. Чиновники в очередной раз заявили, что окажут резервистам всю необходимую помощь. Также отмечалось, что в полевой лагерь для военнослужащих доставили продукты питания и дополнительную амуницию.

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