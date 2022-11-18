Новые камеры контроля нарушений ПДД установили в Ростове

Для большей эффективности проведена традиционная ротация стационарных комплексов, в рамках которой 5 комплексов фотовидеофиксации установлены по следующим адресам:
Применение комплексов фотовидеофиксации способствует повышению уровня дисциплинированности водителей, уменьшению количества нарушений ПДД, и как следствие - снижению количества ДТП.
Так, за 10 месяцев текущего года комплексы выявили более 900 тысяч нарушений.
Самое распространенное - 91,4 % от общего числа - превышение установленной скорости и движение по полосе для маршрутных транспортных средств.
На втором месте - несоблюдение правил остановки/стоянки: 5,3 %.
Несоблюдение правил проезда перекрестков – на третьей строчке этого списка. Это 3,3 % от общего числа нарушений