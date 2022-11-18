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Новые камеры контроля нарушений ПДД установили в Ростове

Сегодня, 17:29
В Ростове власти продолжают работать над повышением безопасности дорожного движения, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Для большей эффективности проведена традиционная ротация стационарных комплексов, в рамках которой 5 комплексов фотовидеофиксации установлены по следующим адресам:

  • пр. Ленина, д.212;
  • пр. Стачки, д.71;
  • ул. Нансена, д.181;
  • ул. Борко, д.8;
  • ул. Нариманова, д.51.

Применение комплексов фотовидеофиксации способствует повышению уровня дисциплинированности водителей, уменьшению количества нарушений ПДД, и как следствие - снижению количества ДТП.

Так, за 10 месяцев текущего года комплексы выявили более 900 тысяч нарушений.

Самое распространенное - 91,4 % от общего числа - превышение установленной скорости и движение по полосе для маршрутных транспортных средств.

На втором месте - несоблюдение правил остановки/стоянки: 5,3 %.

Несоблюдение правил проезда перекрестков – на третьей строчке этого списка. Это 3,3 % от общего числа нарушений

#Анна Петрова#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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