rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Органы власти Ростовской области перейдут на российское ПО до мая 2023 года

Сегодня, 06:45
Фото: unsplash.com
Компьютеры
В Ростовской области органам власти предстоит перейти на российское программное обеспечение в течение шести месяцев, об этом сообщили в донском правительстве.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил органам исполнительной власти и правительству перейти на аппаратные средства и программы российского производства в течение полугода.  

В донском правительстве сообщили, что часть чиновников уже перешли на офисное программное обеспечение продукта МойОфис, который является аналогом программ Word, Excel, PowerPoint и Outlook. 

В Ростовской области будут делать микрочипы и ввозить иномарки параллельным импортом
Узнать подробнее

Сейчас ведутся работы по обеспечению этим программным обеспечением 18 тысяч сотрудников, задействованных в электронном документообороте.  Уже в следующем году число пользователей планируют увеличить, а пока в донском правительстве назначили дату окончательного перехода на 1 мая 2023 года.

Ранее стало известно, как в России планируют решить проблему импортозамещения зарубежного алкоголя. 

Читайте также:
Минеева: Программа параллельного импорта в РФ продлится до конца 2023 годаВ РФ начали продавать ввезенные по параллельному импорту MacBookЛегальное пиратство: поможет ли параллельный импорт в России
#Надежда Пустяк#Последние новости Ростова на сегодня#Политика#Касается каждого#Ростовская область#Город
Подпишитесь
Юрист Габович рассказал, как ростовчане могут списать долги по ЖКХ
Сегодня, 15:03
Директор рассказал, как сотрудников Ростовской АЭС коснулась частичная мобилизация
Сегодня, 09:22
Один день жители Ростовской области смогут кастрировать котов со скидкой
Сегодня, 16:14
Юрист Габович рассказал, как ростовчане могут списать долги по ЖКХ
Сегодня, 15:03
Ростовские журналисты рассказали о проверке Центром по противодействию экстремизму
Сегодня, 15:17
Ремонт под ключ за тысячу рублей в месяц предложил покупателям застройщик в Ростове
Сегодня, 10:59