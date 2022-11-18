Сейчас ведутся работы по обеспечению этим программным обеспечением 18 тысяч сотрудников, задействованных в электронном документообороте. Уже в следующем году число пользователей планируют увеличить, а пока в донском правительстве назначили дату окончательного перехода на 1 мая 2023 года.