Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил органам исполнительной власти и правительству перейти на аппаратные средства и программы российского производства в течение полугода.
В донском правительстве сообщили, что часть чиновников уже перешли на офисное программное обеспечение продукта МойОфис, который является аналогом программ Word, Excel, PowerPoint и Outlook.
Сейчас ведутся работы по обеспечению этим программным обеспечением 18 тысяч сотрудников, задействованных в электронном документообороте. Уже в следующем году число пользователей планируют увеличить, а пока в донском правительстве назначили дату окончательного перехода на 1 мая 2023 года.
Ранее стало известно, как в России планируют решить проблему импортозамещения зарубежного алкоголя.