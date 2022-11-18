Напомним, что с 16 ноября в городе введен режим ЧС из-за проблем с водой. Местных жителей попросили ее не пить и не использовать для приготовления еды.
Проведенные проверки показывали, что в воде превышено содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана. Из-за этого людям приходится пользоваться покупной водой.
«Нам уже много раз обещали исправить ситуацию, думаете удобно готовить с этими бутылками. Если бы они хотели, то уже бы исправили», — заявили горожане.
Они добавили, что написали жалобу президенту и теперь ждут ответа.
Напомним, что черная вода пошла из кранов у части жителей в Ростовской области с утра с 14 ноября.