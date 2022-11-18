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Жители Каменска-Шахтинского заявили, что обратились к Путину из-за проблем с водой

Сегодня, 06:20
Фото: Kremlin. ru
Жители Каменска-Шахтинского, где ввели режим ЧС из-за плохой воды, заявили, что обратились к президенту Владимиру Путину.

Напомним, что с 16 ноября в городе введен режим ЧС из-за проблем с водой. Местных жителей попросили ее не пить и не использовать для приготовления еды.

Проведенные проверки показывали, что в воде превышено содержание бромдихлорметана и дибромхлорметана. Из-за этого людям приходится пользоваться покупной водой.

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«Нам уже много раз обещали исправить ситуацию, думаете удобно готовить с этими бутылками. Если бы они хотели, то уже бы исправили», — заявили горожане.

Они добавили, что написали жалобу президенту и теперь ждут ответа.

Напомним, что черная вода пошла из кранов у части жителей в Ростовской области с утра с 14 ноября.

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#Происшествие#Вода#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Последние новости Ростова на сегодня#Илья Протвинов
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