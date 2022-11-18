Площадку шестого Национального рекламного форума за два дня посетили 6 тыс. человек

Степень развития рекламной сферы в первую очередь зависит от социально-экономической ситуации в стране. Согласно прогнозам Всемирного банка, в РФ ожидается падение ВВП до 4,5% в этом году. Однако ранее, в июне, предположения аналитиков банка были еще более пессимистичными – 8,9%. Глава Ассоциации развития интерактивной рекламы Борис Омельницкий отметил, что сценарии состояния экономики на 2022 год, опубликованные в начале весны, указывали на возможное сокращение объемов рынка рекламы на 40-70%. Однако уже сейчас экспертам стало ясно, что такие негативные прогнозы практически не подтвердились. На данный момент рекламные группы и игроки отрасли уже уверены, что кризис индустрии будет проходить не так драматично, как предсказывалось около восьми месяцев назад. Елена Кустова (Managing Partner Media Instinct Group) заявила, что падение отраслевых показателей будет достигать 18% по итогам текущего года, а исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер на основе имеющейся у него статистики предполагает, что рынок цифровых коммуникаций потеряет 29%. Примечательно, что прогнозы на грядущий год стали еще более оптимистичными: Media Instinct Group предполагает, что индустрия вырастет на 6–10%, а OMD OM Group не исключает, что положение рекламного рынка будет лучше, чем в 2020 году.