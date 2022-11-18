Жители Ростова сообщили о большом количестве машин специальных служб в центре города вечером 18 ноября. Спасатели и полицейские остановились на углу дома на пересечении Большой Садовой улицы и переулка Братского. Также очевидцы докладывают о нескольких машинах скорой помощи и кинологах. Помимо них, на центральной улице города ходят патрули сотрудников правопорядка.
По какой причине спасательные службы прибыли на место, не сообщается. Официальных комментариев от МЧС России и правоохранительных органов по региону пока не поступало.
Ранее сегодня ЧП произошло в Первомайском районе Ростова. Башенный кран упал на стройплощадку и убил двух человек.