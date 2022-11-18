Жители Ростова сообщили о большом количестве машин специальных служб в центре города вечером 18 ноября. Спасатели и полицейские остановились на углу дома на пересечении Большой Садовой улицы и переулка Братского. Также очевидцы докладывают о нескольких машинах скорой помощи и кинологах. Помимо них, на центральной улице города ходят патрули сотрудников правопорядка.