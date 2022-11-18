С начала года порядка 3,5 тысячи жителей Ростовской области обратились в наркологическую службу за помощью в отказе от курения. Полностью вылечить от никотиновой зависимости получилось только 828 человек.
Уточняется, что с курильщиками проводятся мотивационную работу. Также психиатры-наркологи используют медикаментозные и психотерапевтические методы лечения зависимости от курения.
Власти Ростовской области утверждают, что в регионе фиксируется стойкая тенденция отказа от курения. К 2035 году планируется, что число курильщиков сократится до 21-29%.
Ранее табачная фабрика в Ростове сократила производство из-за санкций и поклонников ЗОЖа.