rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Психиатры заставили больше 800 жителей Ростовской области бросить курить

Сегодня, 13:01
Фото: Nevit/CC BY SA 4.0 / wikimedia.org
Пепельница
3,5 тысячи жителей Ростовской области с начала года обратились на помощью бросить курить к медикам, сообщается на сайте правительства региона.

С начала года порядка 3,5 тысячи жителей Ростовской области обратились в наркологическую службу за помощью в отказе от курения. Полностью вылечить от никотиновой зависимости получилось только 828 человек.

Уточняется, что с курильщиками проводятся мотивационную работу. Также психиатры-наркологи используют медикаментозные и психотерапевтические методы лечения зависимости от курения.

В Ростове разработают мобильное приложение для курильщиков
Узнать подробнее

Власти Ростовской области утверждают, что в регионе фиксируется стойкая тенденция отказа от курения. К 2035 году планируется, что число курильщиков сократится до 21-29%.

Ранее табачная фабрика в Ростове сократила производство из-за санкций и поклонников ЗОЖа.

Читайте также:
Табачная фабрика в Ростове сократила производство из-за санкций и поклонников ЗОЖаВ Ростове раскритиковали МВД за неэффективную борьбу с продажей контрафактного табакаДоля контрафактного табака в Ростовской области достигла 40%
#Алина Заярная#Новости#Здравоохранение
Подпишитесь
Юрист Габович рассказал, как ростовчане могут списать долги по ЖКХ
Сегодня, 15:03
Директор рассказал, как сотрудников Ростовской АЭС коснулась частичная мобилизация
Сегодня, 09:22
Один день жители Ростовской области смогут кастрировать котов со скидкой
Сегодня, 16:14
Юрист Габович рассказал, как ростовчане могут списать долги по ЖКХ
Сегодня, 15:03
Ростовские журналисты рассказали о проверке Центром по противодействию экстремизму
Сегодня, 15:17
Ремонт под ключ за тысячу рублей в месяц предложил покупателям застройщик в Ростове
Сегодня, 10:59