В сентябре 2022 года фигурант в ходе ссоры со своей 59-летней матерью сначала избил женщину, затем зарезал ее кухонным ножом. Удары ножом он наносил по голове, рукам и телу потерпевшей. От полученных ран женщина умерла.
Отмечается, что обвиняемый страдает психическим заболеванием, что подтвердила экспертиза. В связи с этим он нуждается в принудительном лечении.
Материалы дела направили в суд для применения принудительных мер медицинского характера.
Ранее стало известно, что в Ростове в психбольницу отправят мужчину, зарезавшего собственного 6-летнего внука.