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Психически больной житель Сальска сначала забил, а потом зарезал свою мать

Сегодня, 13:16
Фото: unsplash.com
В Сальске направили в суд уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который избил и зарезал свою мать, сообщили в СУ СК РФ по Ростовской области.

В сентябре 2022 года фигурант в ходе ссоры со своей 59-летней матерью сначала избил женщину, затем зарезал ее кухонным ножом. Удары ножом он наносил по голове, рукам и телу потерпевшей. От полученных ран женщина умерла.

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Отмечается, что обвиняемый страдает психическим заболеванием, что подтвердила экспертиза. В связи с этим он нуждается в принудительном лечении.

Материалы дела направили в суд  для применения принудительных мер медицинского характера.

Ранее стало известно, что в Ростове в психбольницу отправят мужчину, зарезавшего собственного 6-летнего внука.

 

 

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