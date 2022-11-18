В МЧС рассказали, что с начала года в Ростовской области произошло 8486 пожаров. Это на 40% больше, чем в прошлом году. Огонь унес жизни 161 жителя региона. Пострадали в пожарах 198 человек.
Наибольшее число возгораний в регионе происходило в жилых домах. Самые же частые причины пожаров — неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, а также нарушение правил эксплуатации бытовой электротехники.
Также спасатели отметили неутешительную статистику по пожарам в Ростовской области на прошлой неделе. Тогда произошло сразу пять возгораний, которые, в том числе, унесли жизни нескольких человек.
Напомним, вчера пожар произошел в жилой девятиэтажке на улице Добровольского в Ростове.