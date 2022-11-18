rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пять человек погибли в пожарах в Ростовской области за неделю

Сегодня, 14:39
Фото: donland.ru
Пожарная машина
Только на прошлой неделе в Ростовской области зафиксировано пять пожаров с гибелью людей, заявил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по региону Игорь Тягненко.

В МЧС рассказали, что с начала года в Ростовской области произошло 8486 пожаров. Это на 40% больше, чем в прошлом году. Огонь унес жизни 161 жителя региона. Пострадали в пожарах 198 человек.

Наибольшее число возгораний в регионе происходило в жилых домах. Самые же частые причины пожаров — неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, а также нарушение правил эксплуатации бытовой электротехники.

В Ростовской области при пожаре погибла хозяйка частного дома
Узнать подробнее

Также спасатели отметили неутешительную статистику по пожарам в Ростовской области на прошлой неделе. Тогда произошло сразу пять возгораний, которые, в том числе, унесли жизни нескольких человек.

Напомним, вчера пожар произошел в жилой девятиэтажке на улице Добровольского в Ростове.

Читайте также:
В Ростове потушили пожар в многоквартирном доме на улице ДобровольскогоВ Ростове во время пожара в автосервисе сгорели три автомобиля 29 октябряВ Ростове в девятиэтажном доме произошел пожар 23 октября
#Пожар#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествие
Подпишитесь
«Молчать нельзя»: жительница Ростовской области рассказала о проблемах помощи для СВО
Сегодня, 00:25
Пожарные и скорые напугали ростовчан в центре города вечером 18 ноября
Сегодня, 21:50
Чиновники в Ростовской области ищут специальную службу по организации похорон
Сегодня, 20:24
Следственный комитет завел дело из-за гибели двух рабочих на стройке в Ростове
Сегодня, 19:57
Ростовские журналисты рассказали о проверке Центром по противодействию экстремизму
Сегодня, 15:17
Ремонт под ключ за тысячу рублей в месяц предложил покупателям застройщик в Ростове
Сегодня, 10:59