Ремонт под ключ за тысячу рублей в месяц предложил покупателям застройщик в Ростове

В квартирах ЖК «Измаильский экоквартал» выполняется черновая отделка, которая включает штукатурку холодных стен, стяжку пола с шумоизоляцией и возможность установки теплого профиля на лоджии. В ноябре группа компаний «Альянс» запустила новый продукт: при покупке квартиры будущим собственникам предлагают выбрать подходящий тип ремонта — предчистовую отделку (white box), ремонт «под ключ» и ремонт по дизайнерскому проекту, которые можно включить в сумму ипотеки. При этом выбор ремонта «под ключ» увеличит ежемесячный платеж по ипотеке всего на 1 023 рубля. Так минимальная сумма ипотечного платежа за квартиру с предчистовой отделкой составит 15 895 рублей, а с ремонтом «под ключ» — 16 918 рублей. Всего за тысячу рублей в месяц новоселы избавят себя от поиска стройбригад, необходимости контролировать ремонт и вывоза строительного мусора.