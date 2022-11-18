Ремонт под ключ за тысячу рублей в месяц предложил покупателям застройщик в Ростове

В квартирах ЖК «Измаильский экоквартал» выполняется черновая отделка, которая включает штукатурку холодных стен, стяжку пола с шумоизоляцией и возможность установки теплого профиля на лоджии. В ноябре группа компаний «Альянс» запустила новый продукт: при покупке квартиры будущим собственникам предлагают выбрать подходящий тип ремонта — предчистовую отделку (white box), ремонт «под ключ» и ремонт по дизайнерскому проекту, которые можно включить в сумму ипотеки. При этом выбор ремонта «под ключ» увеличит ежемесячный платеж по ипотеке всего на 1 023 рубля. Так минимальная сумма ипотечного платежа за квартиру с предчистовой отделкой составит 15 895 рублей, а с ремонтом «под ключ» — 16 918 рублей. Всего за тысячу рублей в месяц новоселы избавят себя от поиска стройбригад, необходимости контролировать ремонт и вывоза строительного мусора.
Выбирая квартиру с предчистовой отделкой, собственники получат монтаж электропроводки, машинную штукатурку стен и полусухую стяжку пола.
Те, кто выберут ремонт «под ключ», полностью освободят себя от хлопот и смогут сразу въехать в новую квартиру. Ремонт «под ключ» включает работы по монтажу напольного покрытия, натяжного потолка, покраску стен или поклейку обоев, укладку плитки. Кроме того, специалисты установят необходимую сантехнику и подключат все элементы освещения. Перед заселением клининговая служба проведет тщательную уборку всех поверхностей.
Ремонт по индивидуальному дизайн-проекту включает разработку технической части, визуального альбома с наглядным изображением готовой квартиры, а также примеры материалов и варианты расстановки мебели. После согласования проекта его выполняют «под ключ».
«На основе анализа рынка, мы предложили на выбор самые востребованные решения по ремонту. Этот продукт был запущен для заботы о клиентах и обеспечения дополнительного комфорта от сотрудничества с нашей компанией: так собственники получают возможность решить все вопросы с помощью одного визита в офис продаж», — сообщили в ГК «Альянс».
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