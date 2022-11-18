РЭО планирует инвестировать в мусорные предприятия Якутии 7 млрд рублей

Реформа отрасли обращения с отходами, начавшаяся в России 1 января 2019 года, призвана побудить граждан к цивилизованному обращению с мусором, а также решить проблему с незаконными свалками, сократив объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2030 году будут построены или модернизированы 868 предприятий обращения с отходами. Кроме того, предполагается, что на обработку или сортировку будут направляться 100% бытовых отходов, а 50% - на захоронение. Так, на 1 мая 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составила 48,1%, на утилизацию - 11,4%.