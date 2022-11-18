РЭО планирует инвестировать в мусорные предприятия Якутии 7 млрд рублей

Как пишет tass.ru, в пресс-службе компании сообщили, что общая сумма финансирования составит более 7 млрд рублей.
“Обсудили концессию, в рамках которой в Якутии планируется построить объект обработки отходов мощностью 126 тыс. тонн, утилизации - 33 тыс. тонн. Стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей, - заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев. - Рассматриваем несколько вариантов поддержки проектов со стороны РЭО. Финансирование РЭО в размере до 95% от объема инвестиций возможно по заявке инвестора в 2023 году. Обсудили также еще 4 объекта общей стоимостью 5 млрд на основе концессий. РЭО готов вложить во все пять объектов более 7 млрд рублей”.
Как подчеркивается, инвестиционный проект предприятия по обработке отходов в Якутске предполагает заключение концессионного соглашения. Проектно-сметная документация уже готова, а получение государственной экспертизы запланировано на январь 2023 года. Реализация инициативы направлена на достижение целей федерального проекта “Экономика замкнутого цикла”.
Реформа отрасли обращения с отходами, начавшаяся в России 1 января 2019 года, призвана побудить граждан к цивилизованному обращению с мусором, а также решить проблему с незаконными свалками, сократив объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2030 году будут построены или модернизированы 868 предприятий обращения с отходами. Кроме того, предполагается, что на обработку или сортировку будут направляться 100% бытовых отходов, а 50% - на захоронение. Так, на 1 мая 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составила 48,1%, на утилизацию - 11,4%.