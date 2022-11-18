Без снега
Синоптики рассказали, что на выходных в Ростове ожидается аномальное потепление. Ранее метеорологические службы прогнозировали в городе метель и мокрый снег, однако погодный фронт неожиданно поменялся.
Так, днем 19 ноября температура воздуха в городе составит +14 градусов, ночью похолодает до +6. На следующий день средняя температура воздуха зафиксируется на отметке в +10 градусов. Пасмурная и дождливая погода не покинет Ростов. В течение выходных в городе ожидаются небольшие дожди и сильная облачность.
Реки из луж
В Ростовое утром 19 ноября прошел сильный ливень. Из-за этого дороги города буквально ушли под воду.
Подтопление коснулось улиц, находящихся в низине Ростова. Горожане делились в соцсетях видео, на которых можно рассмотреть, что вода практически полностью закрывает колеса легковых автомобилей. Из-за этого водители были вынуждены передвигаться крайне медленно, провоцируя временные заторы на дорогах.
Также из-за непогоды сильным порывом ветра опрокинуло остановку на площади 2-й Пятилетки в Ростове.
ВИЧ у беженцев
Региональный Минздрав доложил, что в Ростовской области на учет встали 137 беженцев с ВИЧ. Они прибыли в регион из недавно присоединенных территории.
Уточняется, что все переселенцы с ВИЧ получают назначенную им ранее терапию. На эти цели в Ростовской области выделено 3,6 миллиона рублей.
Всего с начала специальной военной операции в Россию прибыло порядка 60 тысяч ВИЧ-инфицированных беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областей. Помимо Ростовской области, ВИЧ-инфицированных переселенцев поставили на учет в Пензенской, Курской, Новосибирской, Калужской, Челябинской, Воронежской, Московской областях и Бурятии.