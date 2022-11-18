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Ростовчане остались без снега, но с затопленными ливнем дорогами

Сегодня, 14:57
Фото: unsplash.com
Человек в воде
Погодный фронт резко сменился, вместо обещанного снега ростовчан ждет тепло, тем временем из-за дождей улицы города превратились в реки, а в Минздраве сообщили о ВИЧ-инфицированных беженцах.

Без снега

Синоптики рассказали, что на выходных в Ростове ожидается аномальное потепление. Ранее метеорологические службы прогнозировали в городе метель и мокрый снег, однако погодный фронт неожиданно поменялся.

Так, днем 19 ноября температура воздуха в городе составит +14 градусов, ночью похолодает до +6. На следующий день средняя температура воздуха зафиксируется на отметке в +10 градусов. Пасмурная и дождливая погода не покинет Ростов. В течение выходных в городе ожидаются небольшие дожди и сильная облачность.

Аномальное потепление вместо обещанного снега будет в Ростове на выходных
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Остановку сдуло ветром в Ростове
Фото: "Главный - Новости Ростова-на-Дону"/vk.com

Реки из луж

В Ростовое утром 19 ноября прошел сильный ливень. Из-за этого дороги города буквально ушли под воду.

Подтопление коснулось улиц, находящихся в низине Ростова. Горожане делились в соцсетях видео, на которых можно рассмотреть, что вода практически полностью закрывает колеса легковых автомобилей. Из-за этого водители были вынуждены передвигаться крайне медленно, провоцируя временные заторы на дорогах.

Также из-за непогоды сильным порывом ветра опрокинуло остановку на площади 2-й Пятилетки в Ростове.

Дождь превратил улицы Ростова в бурлящие реки
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ВИЧ у беженцев

Региональный Минздрав доложил, что в Ростовской области на учет встали 137 беженцев с ВИЧ. Они прибыли в регион из недавно присоединенных территории.

Уточняется, что все переселенцы с ВИЧ получают назначенную им ранее терапию. На эти цели в Ростовской области выделено 3,6 миллиона рублей.

Фото: donland.ru

Всего с начала специальной военной операции в Россию прибыло порядка 60 тысяч ВИЧ-инфицированных беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Луганской областей. Помимо Ростовской области, ВИЧ-инфицированных переселенцев поставили на учет в Пензенской, Курской, Новосибирской, Калужской, Челябинской, Воронежской, Московской областях и Бурятии.

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