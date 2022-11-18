Так, днем 19 ноября температура воздуха в городе составит +14 градусов, ночью похолодает до +6. На следующий день средняя температура воздуха зафиксируется на отметке в +10 градусов. Пасмурная и дождливая погода не покинет Ростов. В течение выходных в городе ожидаются небольшие дожди и сильная облачность.