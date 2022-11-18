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На Ростовской АЭС высказались о возможности увеличения выработки электроэнергии

Сегодня, 08:29
Фото: rostovgazeta.ru
Макет Ростовской АЭС
Директор Ростовской АЭС Андрей Сальников ответил на вопрос о возможности увеличения выработки электроэнергии, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Сальников рассказал, что станция работает в базовом режиме и она несет постоянную нагрузку. Есть также пиковые режимы, которые приходятся на утро и вечер. Но это касается гидроэлектростанций и часть тепловых. При возрастающей нагрузке они подключаются к единой энергосистеме и компенсируют недостаток генерации.

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«Атомные электростанции всегда функционируют в базовом режиме. Фактически, мы всегда работаем на максимуме, резервов у нас практически нет. Неправильно было бы увеличивать выработку на 20 или 30%», — объяснил Сальников.

Он уточнил, что каждый год выработка энергии различная. Но это связано с проводимыми ремонтными работами. 

Ранее появилась информация, что ресурс энергоблока № 1 Ростовской атомной станции продлят минимум на 15 лет.

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#Электричество#АЭС#Волгодонск#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Илья Протвинов
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