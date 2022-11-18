Сальников рассказал, что станция работает в базовом режиме и она несет постоянную нагрузку. Есть также пиковые режимы, которые приходятся на утро и вечер. Но это касается гидроэлектростанций и часть тепловых. При возрастающей нагрузке они подключаются к единой энергосистеме и компенсируют недостаток генерации.