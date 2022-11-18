Сальников рассказал, что станция работает в базовом режиме и она несет постоянную нагрузку. Есть также пиковые режимы, которые приходятся на утро и вечер. Но это касается гидроэлектростанций и часть тепловых. При возрастающей нагрузке они подключаются к единой энергосистеме и компенсируют недостаток генерации.
«Атомные электростанции всегда функционируют в базовом режиме. Фактически, мы всегда работаем на максимуме, резервов у нас практически нет. Неправильно было бы увеличивать выработку на 20 или 30%», — объяснил Сальников.
Он уточнил, что каждый год выработка энергии различная. Но это связано с проводимыми ремонтными работами.
Ранее появилась информация, что ресурс энергоблока № 1 Ростовской атомной станции продлят минимум на 15 лет.