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Ростовские журналисты рассказали о проверке Центром по противодействию экстремизму

Сегодня, 12:17
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону представители Центра по противодействию экстремизму при областном ГУ МВД начали проверку редакции 1rnd.ru, пишут СМИ.

Как сообщили в редакции, поводом для проверки стала одна из публикаций о возможной расклейке антимобилизационных листовок. Новость появилась на сайте сетевого издания после того, как корреспондент сфотографировал листовки, а участковый составил протокол.

Спустя месяц анонимный гражданин написал жалобу на публикацию портала, заявив, что она может опорочить честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов и вызвать широкий  общественный резонанс.

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Пришедшие с проверкой, по информации СМИ, якобы пытались уличить редакцию в каком-то обвинении Центра по противодействию экстремизму. При этом автора жалобы до сих пор не определили и проверку проводят по анонимному сообщению.

Отмечается, что редакция намерена обратиться в оперчасть собственной безопасности областного ГУ МВД с требованием служебной проверки. Официального комментария МВД РФ по Ростовской области не поступало. Информация уточняется. 

Ранее жители Каменска-Шахтинского заявили, что обратились к Путину из-за проблем с водой.

 

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