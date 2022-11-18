Как сообщили в редакции, поводом для проверки стала одна из публикаций о возможной расклейке антимобилизационных листовок. Новость появилась на сайте сетевого издания после того, как корреспондент сфотографировал листовки, а участковый составил протокол.
Спустя месяц анонимный гражданин написал жалобу на публикацию портала, заявив, что она может опорочить честь и достоинство сотрудников правоохранительных органов и вызвать широкий общественный резонанс.
Пришедшие с проверкой, по информации СМИ, якобы пытались уличить редакцию в каком-то обвинении Центра по противодействию экстремизму. При этом автора жалобы до сих пор не определили и проверку проводят по анонимному сообщению.
Отмечается, что редакция намерена обратиться в оперчасть собственной безопасности областного ГУ МВД с требованием служебной проверки. Официального комментария МВД РФ по Ростовской области не поступало. Информация уточняется.
Ранее жители Каменска-Шахтинского заявили, что обратились к Путину из-за проблем с водой.