Сервис бесконтактной оплаты SberPay вернется на смартфоны с Android

Снова можно расплачиваться в магазинах или снимать наличные без пластиковой карты одним касанием смартфона.
Для этого всего лишь надо приложить разблокированный смартфон к терминалу. Также можно открыть приложение в СберБанк Онлайн или нажать на иконку сервиса на экране смартфона и сменить карту или узнать баланс.
По словам управляющего Ростовским отделением СберБанка Руслана Салимова, сервис работает в трех режимах: оплата в интернете, по терминалу или по QR-коду. Независимо от того, в каком режиме используется сервис, всегда будут начисляться бонусы СберСпасибо.
«Мы продолжаем развивать удобную, надёжную и безопасную систему платёжных сервисов SberPay», — отметил Салимов.
Для того, чтобы пользоваться сервисом, смартфон должен быть оснащен технологией NFC и операционной системой версии 8.1 или выше. Кроме того, необходимо обновить СберБанк Онлайн до версии 14.5.