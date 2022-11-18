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Сервис бесконтактной оплаты SberPay вернется на смартфоны с Android

Сегодня, 13:11
Фото: Сбер
Владельцы смартфонов на платформе Android смогут опять пользоваться сервисом бесконтактной оплаты SberPay от Сбербанка.

Снова можно расплачиваться  в магазинах или снимать наличные без пластиковой карты одним касанием смартфона.

Для этого всего лишь надо приложить разблокированный смартфон к терминалу. Также можно открыть приложение в СберБанк Онлайн или нажать на иконку сервиса на экране смартфона и сменить карту или узнать баланс.

По словам  управляющего Ростовским отделением СберБанка Руслана Салимова, сервис работает в трех режимах: оплата в интернете, по терминалу или по QR-коду.  Независимо от того, в каком режиме используется сервис, всегда будут начисляться бонусы СберСпасибо.

«Мы продолжаем развивать удобную, надёжную и безопасную систему платёжных сервисов SberPay», — отметил Салимов.

Для того, чтобы пользоваться сервисом, смартфон должен быть оснащен технологией NFC и операционной системой версии 8.1 или выше. Кроме того, необходимо обновить СберБанк Онлайн до версии 14.5.

Руслан Салимов
Фото: Глеб Садов
#Анна Петрова
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