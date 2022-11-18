Шандалович: Парламент Карелии направит сэкономленные средства семьям мобилизованных

Члены парламента единогласно одобрили передачу в казну региона 400 тысяч рублей, которые Заксобрание сэкономило благодаря выходу из состава Парламентской конференции Балтийского моря. Эти средства будут переданы в помощь семьям мобилизованного населения Карелии.
О поддержке данного предложения заявили депутаты Элиссан Шандалович, Ольга Шмаеник, Алексей Хейфец, Леонид Лиминчук, Сергей Шугаев, Марина Гуменникова, Галина Гореликова и Ирина Кузичева.
Элиссан Шандалович на правах председателя Законодательного собрания от лица группы депутатов заявил о правильности такого решения, которое помогло региону выйти из европейской организации, являющейся пространством для русофобских настроений. При этом средства, которые должны были стать взносами за участие в Парламентской конференции, пойдут на поддержку жен, дочерей, матерей и сестер мобилизованных жителей региона, которые сейчас защищают свою родину вдали от дома.
В рамках заседания было озвучено предложение об увеличении доходной и расходной частей казны региона на 2022 год на 723,5 миллиона рублей. Такая сумма может быть выручена благодаря увеличению налоговых и неналоговых поступлений.
В общей сложности размер доходов достиг 74,9 миллиарда рублей, при сумме расходов в 81,9 миллиарда рублей, а дефицит, как и ранее, составляет семь миллиардов рублей.
Кроме того, парламентарии утвердили в первом чтении региональный бюджет на следующий год, а также на 2024–2025 годы. По расчетам, доходы составят 76,2 миллиарда рублей, а расходы будут достигать 80 миллиардов рублей при дефиците в 3,8 миллиарда рублей. Ведущими направлениями средств станут: распределение зарплат сотрудникам бюджетной сферы, социальная поддержка, выполнение запланированных национальных, инвестиционных и инфраструктурных проектов. Расходы на социальные нужды достигают 65% от общего объема бюджета.
На потребности медицинской отрасли будет передано 13,8 миллиарда рублей, на образование – 17,1 миллиарда рублей, на поддержку социально незащищенных слоев общества – 12,9 миллиарда рублей, на транспортную инфраструктуру – 12,6 миллиарда рублей.
Шандалович также рассказал про утвердившуюся в ЗС традицию разбора проекта бюджета как на Комитете по бюджету и налогам, так и в рамках каждого профильного комитета по отдельности. Такие обсуждения помогают скорректировать решения в соответствии с новыми реалиями – осложнившейся геополитической обстановкой и рядом введенных антироссийских санкций. Даже в таких нестабильных, тяжелых условиях бюджет региона показывает свою весомую устойчивость.
Однако спикер парламента напоминает о наличии ряда нерешенных вопросов, которые будут разбираться при участии правительства Карелии, а необходимые поправки в бюджет будут внесены уже ко второму чтению.
Поправки к законопроекту планируется сдать к 28 ноября.