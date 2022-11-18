Шандалович: Парламент Карелии направит сэкономленные средства семьям мобилизованных

Шандалович также рассказал про утвердившуюся в ЗС традицию разбора проекта бюджета как на Комитете по бюджету и налогам, так и в рамках каждого профильного комитета по отдельности. Такие обсуждения помогают скорректировать решения в соответствии с новыми реалиями – осложнившейся геополитической обстановкой и рядом введенных антироссийских санкций. Даже в таких нестабильных, тяжелых условиях бюджет региона показывает свою весомую устойчивость.