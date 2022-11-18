В области проверили качество осенней уборки территории, в результате составили 89 протоколов за листву, ветки и мусор на прилегающих к объектам участках.
Отмечается, что собранную листву отвозят в специально отведенные места, сжигать ее строго запрещается.
При этом за оставленные на зиму листья и ветки предусмотрен штраф, для физических лиц он составляет до трех тысяч рублей, для должностных лиц до 30 тысяч рублей, для юридических до 70 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что жителям Ростовской области грозят колоссальные штрафы из-за поджога сухой травы.