rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Школы и больницы в Ростовской области наказали за неубранную листву

Сегодня, 11:38
Фото: donland.ru
Неубранная листва в Ростовской области
В Ростовской области составили 89 протоколов за неубранную листву на территории образовательных учреждений, больниц и предприятий, сообщили в региональном правительстве.

В области проверили качество осенней уборки территории, в результате составили 89 протоколов за листву, ветки и мусор на прилегающих к объектам участках.

Отмечается, что собранную листву отвозят в специально отведенные места, сжигать ее строго запрещается. 

«Проехать невозможно и стоит ужасная вонь»: ростовчане пожаловались на разбитые дворы
Узнать подробнее

При этом за оставленные на зиму листья и ветки предусмотрен штраф, для физических лиц он составляет до трех тысяч рублей, для должностных лиц до 30 тысяч рублей, для юридических до 70 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жителям Ростовской области грозят колоссальные штрафы из-за поджога сухой травы.

 

 

Читайте также:
Урбанист Зайцев рассказал о главной проблеме уборки снега в РостовеДля уборки снега зимой в Ростовской области подготовили 350 спецмашинНеуборка листвы привела к крупным штрафам в Ростовской области
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Юрист Габович рассказал, как ростовчане могут списать долги по ЖКХ
Сегодня, 15:03
Директор рассказал, как сотрудников Ростовской АЭС коснулась частичная мобилизация
Сегодня, 09:22
Один день жители Ростовской области смогут кастрировать котов со скидкой
Сегодня, 16:14
Юрист Габович рассказал, как ростовчане могут списать долги по ЖКХ
Сегодня, 15:03
Ростовские журналисты рассказали о проверке Центром по противодействию экстремизму
Сегодня, 15:17
Ремонт под ключ за тысячу рублей в месяц предложил покупателям застройщик в Ростове
Сегодня, 10:59