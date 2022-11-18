Депутаты Заксобрания Ростовской области разработали целый ряд мер для борьбы с «аптечной наркоманией». Проблема нелегальной продажи сильнодействующих лекарств остается острой для региона.
Парламентарии предложили ввести штрих-коды на врачебных рецептах, а также создать систему учета фармацевтических организаций, пойманных на нелегальном сбыте опасных препаратов.
Также в очередной раз депутаты заявили о важности рейдов и контрольных закупок в аптеках региона. К таким мероприятиям хотят чаще привлекать членов общественных организаций.
Ранее ростовские депутаты предложили приравнять к сбыту наркотиков продажу лекарств без рецептов.