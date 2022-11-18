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Штрих-коды на рецептах хотят ввести в Ростовской области из-за «аптечной наркомании»

Сегодня, 14:40
Фото: 1MI
Аптечная вывеска

Черный список фармацевтов введут в Ростовской области из-за «аптечных наркоманов»

Для борьбы с незаконной продажей опасных препаратов в Ростовской области хотят ввести штрих-коды на рецептах и перечень фармацевтов-нарушителей, с такой инициативой выступили областные депутаты.

Депутаты Заксобрания Ростовской области разработали целый ряд мер для борьбы с «аптечной наркоманией». Проблема нелегальной продажи сильнодействующих лекарств остается острой для региона.

Парламентарии предложили ввести штрих-коды на врачебных рецептах, а также создать систему учета фармацевтических организаций, пойманных на нелегальном сбыте опасных препаратов.

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Также в очередной раз депутаты заявили о важности рейдов и контрольных закупок в аптеках региона. К таким мероприятиям хотят чаще привлекать членов общественных организаций.

Ранее ростовские депутаты предложили приравнять к сбыту наркотиков продажу лекарств без рецептов.

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